Завершені аварійно-рятувальні роботи після ракетних ударів по Києву 8 липня (фото)

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня у столиці загинули 33 особи

Уранці 10 липня завершилися аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві після російських ударів, завданих 8 липня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві завершено фото: ДСНС

«Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус «країни-терориста». Рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя», − розповіли надзвичайники.

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці 121 особа зазнала поранень фото: ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня у столиці загинули 33 особи, з них п’ятеро дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. Водночас 11 людей вдалося врятувати.

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них п’ятеро дітей фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора ввечері рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі Києва тіло юної дівчини.

Раніше в Києві завершилися аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня. «Унаслідок атаки РФ на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей. Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня.