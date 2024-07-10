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Завершені аварійно-рятувальні роботи після ракетних ударів по Києву 8 липня (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Завершені аварійно-рятувальні роботи після ракетних ударів по Києву 8 липня (фото)
Рятувальники показали наслідки російських ударів, завданих по Києву 8 липня
фото: ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня у столиці загинули 33 особи

Уранці 10 липня завершилися аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві після російських ударів, завданих 8 липня. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві завершено
Аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи в Києві завершено
фото: ДСНС

«Це були трагічні, напружені та виснажливі дні. Ворог вкотре підтвердив свій статус «країни-терориста». Рятувальники та десятки одиниць техніки безупинно розбирали завали, намагаючись врятувати кожне життя», − розповіли надзвичайники.

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці 121 особа зазнала поранень
Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці 121 особа зазнала поранень
фото: ДСНС

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня у столиці загинули 33 особи, з них п’ятеро дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. Водночас 11 людей вдалося врятувати.

Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них п’ятеро дітей
Унаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них п’ятеро дітей
фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора ввечері рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку в Шевченківському районі Києва тіло юної дівчини.

Раніше в Києві завершилися аварійно-рятувальні роботи на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит», яка постраждала від російського ракетного удару 8 липня. «Унаслідок атаки РФ на цій локації 2 осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей. Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців», – йдеться в повідомленні ДСНС.

Масований удар окупантів по Україні не залишився поза увагою світових ЗМІ. Шокуючі наслідки ударів швидко облетіли передові шпальти міжнародної преси. Особливо ж шокувала соціум атака на дитячу лікарню «Охматдит» у Києві. «Главком» зробив добірку цитат, якими міжнародна преса описує те, що відбувалося в Україні 8 липня. 

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Теги: Київ війна рятувальники ракетна атака

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