Ракетний удар по Дніпру 28 червня: на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки
Пошуково-рятувальна операція продовжується
На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої ракетної атаки. Про це повідомив голова Дніпровської ОДА Сергій Лисак.
«Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою», – йдеться у повідомленні.
Сергій Лисак зауважує, що пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.
Нагадаємо, що у Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, здійсненого росіянами 28 червня, зросла до 13 осіб.
Зауважимо, що вчора росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Дніпрі. Як повідомляв президент Зеленський, унаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку.
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