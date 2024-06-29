Ракетний удар по Дніпру 28 червня: на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки

Пошуково-рятувальна операція продовжується

На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої ракетної атаки. Про це повідомив голова Дніпровської ОДА Сергій Лисак.

«Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою», – йдеться у повідомленні.



Сергій Лисак зауважує, що пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.

Нагадаємо, що у Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, здійсненого росіянами 28 червня, зросла до 13 осіб.

Зауважимо, що вчора росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Дніпрі. Як повідомляв президент Зеленський, унаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку.