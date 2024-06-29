Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Дніпру 28 червня: на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ракетний удар по Дніпру 28 червня: на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки
Окупанти вдарили ракетою по Дніпру 28 червня
фото з соцмереж

Пошуково-рятувальна операція продовжується

На звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час вчорашньої ракетної атаки. Про це повідомив голова Дніпровської ОДА Сергій Лисак.

«Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою», – йдеться у повідомленні.
  
Сергій Лисак зауважує, що пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів. 

Нагадаємо, що у Дніпрі кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, здійсненого росіянами 28 червня, зросла до 13 осіб.

Зауважимо, що вчора росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Дніпрі. Як повідомляв президент Зеленський, унаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку.

Читайте також: У Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети – Зеленський
Теги: Дніпро війна росія Україна російська ракета ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ієромонахи Василь та Макарій – активні учасники війни в Україні
Z-священники намагалися наблизити перемогу Росії, літаючи з іконами
22 червня, 19:20
Україна атакувала аеродром стратегічної авіації Росії в місті Енгельсі Саратовської області
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Росія досі – бажаний гість на міжнародних культурних майданчиках, поважний бізнес-партнер, росіяни лишаються рукоподаними
За що Європа любить Росію?
13 червня, 21:09
Після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році Яворський приєднався до спецпідрозділу ГУР МО України «Артан»
Загинув, рятуючи побратимів. Згадаймо Володимира Яворського
13 червня, 09:00
Після Кореї, Путін, ймовірно, відразу поїде до В'єтнаму
Путін зібрався до Північної Кореї та В'єтнаму
10 червня, 16:17
Під час зустрічі президенти обговорили оборонні спроможності України
Зеленський провів зустріч із Байденом у Франції: про що говорили
7 червня, 17:30
Росія обстрілює обʼєкти енергетики України
Окупанти знищили понад 9 ГВт української генерації – посол
3 червня, 12:51
Приблизно з середини липня до вересня щодо зовнішньої уваги глобально ми будемо надані самі себе
Підсумки весни. Найважчі місяці пройдено?
2 червня, 09:09
Як розкол Римської імперії вплинув на сучасне протистояння Заходу та Росії
Від Риму до сьогодення: історичні витоки конфлікту між Заходом та Росією
30 травня, 21:22

Події в Україні

У шахті на Львівщині стався обвал ґрунту: загинуло двоє гірників
У шахті на Львівщині стався обвал ґрунту: загинуло двоє гірників
У Києві повітряна тривога лунала 16 хвилин
У Києві повітряна тривога лунала 16 хвилин
Ракетний удар по Дніпру 28 червня: на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки
Ракетний удар по Дніпру 28 червня: на звʼязок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки
Росіяни атакували Вільнянськ Запорізького району: серед загиблих діти (оновлено)
Росіяни атакували Вільнянськ Запорізького району: серед загиблих діти (оновлено)
Генштаб повідомив, на якому напрямку просуваються російські війська
Генштаб повідомив, на якому напрямку просуваються російські війська
Окупанти атакували Дергачі Харківського району: є постраждалі
Окупанти атакували Дергачі Харківського району: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Знайшла порушень на мільярд. Колишня член Рахункової палати піде до суду проти Верховної Ради
15K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
Бюджетних місць побільшає: уряд назвав спеціальності, де зросте держзамовлення
11K
29 червня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
7103
До та після полону: Лубінець показав фото повернутих цивільних українців
6372
Перлини Закарпаття: 10 найцікавіших місць, які варто відвідати

Новини

Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
Сьогодні, 10:09
Держпродспоживслужба б’є на сполох: за «харчове шахрайство» в Україні нема покарання
Вчора, 18:25
Підвищення акцизів на пальне: чи є альтернатива? Результати експертного опитування
Вчора, 13:18
Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Вчора, 13:09
Атака дронами і з гранатометів: на Сумщині зафіксовано 17 вибухів
Вчора, 09:20
Ворожа авіація завдала удару по прифронтовому Невському на Луганщині
Вчора, 08:50

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua