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Центробанк Росії визнав, що програє у боротьбі з інфляцією

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Центробанк Росії визнав, що програє у боротьбі з інфляцією
фото з відкритих джерел

Як зазначає The Moscow Times, за неповні півроку інфляція у РФ майже сягнула 4%, які Центральний банк Росії призначив метою на весь рік

Висока ключова ставка та інші заходи, а також обіцянки найрішучіших дій, які допоможуть зупинити інфляцію, допоки не допомагають Центробанку Росії. Про це повідомляє The Moscow Times. 

Як зазначається у статті, ціни у РФ зростають швидше за нещодавно підвищений прогноз Центробанку – тож, швидше за все, його знову доведеться підвищувати, визнала радниця голови ЦБ Ксенія заявила Юдаєва.

За словами радниці, з урахуванням того, що фактична інфляція у Росії «йде вище за прогноз, він (прогноз – «Главком») буде переглянутий, я думаю, що за інфляцією і, можливо, за ставкою».

«Це відбудеться наприкінці липня, коли відбудеться наступне засідання ради директорів за ключовою ставкою: воно буде «опорним», на ньому буде затверджено оновлений прогноз», – заявила Юдаєва. 

Як зазначає The Moscow Times, за неповні півроку інфляція у РФ майже сягнула 4%, які Центральний банк Росії призначив метою на весь рік: до 24 червня індекс споживчих цін зріс з початку року на 3,82%. Центробанк до останнього декларував, що поверне інфляцію до мети цього року, ще в лютому його прогноз на цей рік був 4-4,5%, але наприкінці квітня почав визнавати неминуче: прогноз був підвищений до 4,3-4,8%.

Консенсус-прогноз опитуваних Центробанком аналітиків тоді був 5,2%, а у травні зріс до 5,5%.

Як повідомлялося. російська економіка виживає за рахунок того, що країна-агресорка відібрала всі гроші, які були на рахунках регіонів. Росія забирає кошти у приватного бізнесу та громадян, концентруючи їх у своїх руках. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів доктор економічних наук, експрофесор Вищої школи економіки в Москві Ігор Ліпсіц. Економіст зазначив, що існує декілька причин того, що у Росії немає фінансової кризи, і перша – підвищення ціни на нафту. 

До слова, нова хвиля західних санкцій із масовим блокуванням банківських платежів, у тому числі через країни, які вважаються «дружніми», може призвести до «загибелі» російської економіки. Про це в середу на сесії Петербурзького міжнародного юридичного форуму заявив перший заступник голови Банку Росії Володимир Чистюхін, повідомляє The Moscow Times. 

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Теги: інфляція росія економіка війна

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