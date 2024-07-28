Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 886-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 28 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 28 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 липня втратила:

особового складу‒близько 574690 (+1180) осіб;

танків ‒ 8344 (+13) од.;

бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,;

артилерійських систем – 15936 (+51) од.;

РСЗВ – 1127 (+2) од,;

засоби ППО ‒ 906 (+1) од,;

літаків – 363 (+0) од,;

гелікоптерів – 326 (+0) од,;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30);,

крилаті ракети ‒ 2405 (+2),;

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,;

спеціальна техніка ‒ 2671 (+0)

Втрати ворога станом на 28 липня 2024 інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 липня:

У Чорному морі лдин ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них лдне рухалось з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 28 липня інфографіка: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (Solas), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 28 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та вісьмома ударними БпЛА «Shahed» із мису Чауда ( ТОТ українського Криму).

Збито КАР Х-59 та сім БпЛА «Shahed-131/136». Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

Втрати авіаційних систем ворога інфографіка Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 886-й день повномасштабної війни в Україні.