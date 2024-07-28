Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 28 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 28 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 28 липня втратила:
- особового складу‒близько 574690 (+1180) осіб;
- танків ‒ 8344 (+13) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,;
- артилерійських систем – 15936 (+51) од.;
- РСЗВ – 1127 (+2) од,;
- засоби ППО ‒ 906 (+1) од,;
- літаків – 363 (+0) од,;
- гелікоптерів – 326 (+0) од,;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30);,
- крилаті ракети ‒ 2405 (+2),;
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,;
- спеціальна техніка ‒ 2671 (+0)
Активність флоту окупантів станом на 28 липня:
- У Чорному морі лдин ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них лдне рухалось з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (Solas), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 28 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та вісьмома ударними БпЛА «Shahed» із мису Чауда ( ТОТ українського Криму).
Збито КАР Х-59 та сім БпЛА «Shahed-131/136». Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.
Нині триває 886-й день повномасштабної війни в Україні.
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