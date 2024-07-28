Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 886-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1180 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 28 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 28 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 липня втратила:

  • особового складу‒близько 574690 (+1180) осіб;
  • танків ‒ 8344 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 16095 (+21) од,;
  • артилерійських систем – 15936 (+51) од.;
  • РСЗВ – 1127 (+2) од,;
  • засоби ППО ‒ 906 (+1) од,;
  • літаків – 363 (+0) од,;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12766 (+30);,
  • крилаті ракети ‒ 2405 (+2),;
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21572 (+72) од,;
  • спеціальна техніка ‒ 2671 (+0)
Втрати ворога станом на 28 липня 2024
Втрати ворога станом на 28 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 липня:

  • У Чорному морі лдин ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них лдне рухалось з протоки Босфор. 
Активність флоту окупантів станом на 28 липня
Активність флоту окупантів станом на 28 липня
інфографіка: ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (Solas), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 28 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря та вісьмома ударними БпЛА «Shahed» із мису Чауда ( ТОТ українського Криму).
Збито КАР Х-59 та сім БпЛА «Shahed-131/136». Майже всі повітряні цілі знищено на Одещині.

Втрати авіаційних систем ворога
Втрати авіаційних систем ворога
інфографіка Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 886-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року
Теги: війна росіяни росія втрати Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські хакери поділилися досягненнями за минулий тиждень
Українські хакери потужно атакували сайти російських компаній
29 червня, 11:36
Про причину пожежі офіційні представники міста не повідомляють
У Сочі горить будівля суду (відео)
10 липня, 15:24
У США судитимуть відомого актора
У США розпочався суд над Алеком Болдуїном за звинуваченням у ненавмисному вбивстві
11 липня, 05:40
До 2009 року Карякін виступав за Україну, після чого змінив громадянство на російське
Шахіст-зрадник Карякін стане «сенатором» від анексованого Криму в Раді федерації РФ
16 липня, 16:46
Якщо Росія зруйнується зсередини і розпадеться, тоді є шанс дуже хороший на перемогу
Ветеран назвав умову для завершення війни в Україні
14 липня, 18:27
Чорне море біля берегів кишить медузами
Чорне море в окупованому Криму заполонили медузи (відео)
16 липня, 19:51
За два роки пандемії на розширення цвинтарів росіяни витратили вдвічі менше, ніж за два роки війни
Росія втричі збільшила витрати на розширення кладовищ
21 липня, 08:42
Підозрюваний у вбивстві Фаріон виявився жителем Дніпра 2006 року народження
Вбивство Фаріон: з’явилося фото підозрюваного
25 липня, 16:02
Ахмедов Сухраб брав участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну
Ідентифіковано воєнного злочинця РФ, який бере участь у наступі на Харківщині (фото)
25 липня, 18:53

Події в Україні

Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни зруйнували ще один навчальний заклад у Херсоні
Росіяни зруйнували ще один навчальний заклад у Херсоні
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей
Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей
Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені
Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
17K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7765
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6075
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5092
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4149
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua