У Києві повітряна тривога лунала 16 хвилин

Повітряна тривога лунала через загрозу застосування балістичного озброєння

Станом на 19:26 у Київській області та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, загроза застосування балістичного озброєння. О 19:42 пролунав відбій тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. В результаті чого загинули сім людей. Двоє загиблих – діти. Кількість поранених зросла до 10 людей.

До слова, 29 червня окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району. В результаті пошкодження отримали двоє людей. Ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.