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У Києві повітряна тривога лунала 16 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Києві повітряна тривога лунала 16 хвилин
фото: glavcom.ua

Повітряна тривога лунала через загрозу застосування балістичного озброєння

Станом на 19:26 у Київській області та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, загроза застосування балістичного озброєння. О 19:42 пролунав відбій тривоги.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

У Києві повітряна тривога лунала 16 хвилин фото 1

Нагадаємо, що росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. В результаті чого загинули сім людей. Двоє загиблих – діти. Кількість поранених зросла до 10 людей. 

До слова, 29 червня окупанти вдарили по м. Дергачі Харківського району. В результаті пошкодження отримали двоє людей. Ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.

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Теги: Повітряні сили ЗСУ ракета безпілотник росія війна Україна тривога

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