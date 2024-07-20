Британська розвідка назвала найгарячіший напрямок фронту в Україні

Окупанти продовжили просуватися на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ

Ворог незначно просунувся до міста Нью-Йорк

Російські окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу в районі Часового Яру на Донеччині. Найгарячішим напрямком фронту є ділянка Авдіївка–Покровськ. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники зазначають, що російська окупаційна армія продовжує наступальні дії на кількох ділянках лінії фронту. Основним напрямком зусиль залишається ділянка Авдіївка–Покровськ у Донецькій області.

За даними розвідки, окупанти продовжували завойовувати територію на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ. Також на ділянці Авдіївка–Покровськ ворог незначно просунувся до міста Нью-Йорк.

«Поблизу міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами. Російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки та розвідку», – підсумували британські розвідники.

Нагадаємо, що, за даними американських аналітиків, російські війська просунулися поблизу Куп’янська, Сватового та Кремінної. Водночас ворог просувається поблизу Часового Яру, Торецька та Авдіївки.

Крім того, за даними аналітиків DeepState, російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області.

До слова, російська армія на Харківщині намагається прорвати оборонні рубежі українських захисників, застосовуючи стрілецькі батальйони, які постійно кидає на штурм.