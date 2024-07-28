Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року

Покровський напрямок залишається епіцентром запеклих боїв

За добу росіяни завдали один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційні удари із застосуванням 88 КАБів, більше 500 ударів дронами-камікадзе та здійснили понад 3,5 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.



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Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 96 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують відбивати збройну агресію рф. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ворог зосередив вогонь на Покровському напрямку, здійснивши 27 атак за добу. Найгарячіші бої точаться біля Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобродівки та Калинового

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Відбито п’ять атак російських окупантів у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська. Ще один бій триває поблизу Вовчанська. Ситуація контрольована. Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 117 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено п’ять артилерійських систем, бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, також знищено сім БпЛА. Зазнали пошкоджень вісім артилерійських систем, вісім одиниць автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки..

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На Куп’янському напрямку

Противник один раз намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки.

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На Лиманському напрямку

14 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Терни та Новосергіївка. Противник успіху не мав, втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку

Впродовж дня наші захисники відбили шість штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Спірного.

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На Краматорському напрямку

Активність окупанти проявляли в районі Іванівського та Андріївки, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

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На Торецькому напрямку

Агресор 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки ще триває.

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На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобродівки та Калинового. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають.

Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 248 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танка, дві артилерійських системи, шість автомобілів та шість бойових броньованих машин, одна одиниця спеціальної техніки. Окрім того, п’ять танків, три автомобіля, чотири ББМ і одна ворожа гармата були пошкоджені.

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На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 10 атак противника, чотири атаки тривають досі.

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На Времівському напрямку

Відбулося шість боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів захлинулися в районах Костянтинівки та Роздольного. Ще один бій триває. Ситуація контрольована Силами оборони України.

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На Оріхівському напрямку

Обстановка суттєвих змін не зазнала, три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня.

На Придніпровському напрямку

Наші воїни два рази давали жорстку відсіч російським загарбникам.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Як повідомлялося, у ніч на, 26 липня, в тимчасово окупованому півострові Крим пролунали потужні вибухи.

До слова, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому «Саки» у тимчасово окупованому Криму вночі. Військові повідомили, що це важливий об'єкт, який РФ використовує для контролю повітряного простору та ударів по Україні.