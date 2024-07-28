Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року
На фронті вібдбулося 96 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Покровський напрямок залишається епіцентром запеклих боїв

За добу росіяни завдали один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційні удари із застосуванням 88 КАБів, більше 500 ударів дронами-камікадзе та здійснили понад 3,5 тис. обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.
 

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 96 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують відбивати збройну агресію рф. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ворог зосередив вогонь на Покровському напрямку, здійснивши 27 атак за добу. Найгарячіші бої точаться біля Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобродівки та Калинового

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Відбито п’ять атак російських окупантів у районах Глибокого, Тихого та Вовчанська. Ще один бій триває поблизу Вовчанська. Ситуація контрольована. Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 117 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено п’ять артилерійських систем, бойову броньовану машину, дев’ять одиниць автомобільної, одну одиницю спеціальної техніки, також знищено сім БпЛА. Зазнали пошкоджень вісім артилерійських систем, вісім одиниць автомобільної та одна одиниця спеціальної техніки..

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник один раз намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

14 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївка, Невське, Терни та Новосергіївка. Противник успіху не мав, втрат наших позицій не допущено.

На Сіверському напрямку

Впродовж дня наші захисники відбили шість штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Спірного.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Активність окупанти проявляли в районі Іванівського та Андріївки, проте всі спроби ворога покращити своє становище були безуспішними.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Агресор 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Дві атаки ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 27 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Веселого, Сергіївки, Яснобродівки та Калинового. Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 10 боєзіткнень – тривають.

Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони. Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 248 осіб вбитими та пораненими. Знищено три танка, дві артилерійських системи, шість автомобілів та шість бойових броньованих машин, одна одиниця спеціальної техніки. Окрім того, п’ять танків, три автомобіля, чотири ББМ і одна ворожа гармата були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 10 атак противника, чотири атаки тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбулося шість боєзіткнень. П’ять ворожих штурмів захлинулися в районах Костянтинівки та Роздольного. Ще один бій триває. Ситуація контрольована Силами оборони України.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 липня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Обстановка суттєвих змін не зазнала, три безуспішні атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня.

На Придніпровському напрямку

Наші воїни два рази давали жорстку відсіч російським загарбникам.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Як повідомлялося, у ніч на, 26 липня, в тимчасово окупованому півострові Крим пролунали потужні вибухи

До слова, Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому «Саки» у тимчасово окупованому Криму вночі. Військові повідомили, що це важливий об'єкт, який РФ використовує для контролю повітряного простору та ударів по Україні.

Читайте також:

Теги: Часів Яр Генштаб Торецьк військові озброєння Макіївка втрати ворог росіяни окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт нас не ощасливив, але й РФ не зрадіє. Нас підводять до важких компромісів
Глибоке занепокоєння НАТО чи Короткі підсумки нещодавнього саміту
12 липня, 16:53
Україна не могла та і не мала чим бити по території РФ, де було скупчення російської армії, заявив Зеленський
Росіянам потрібен прорив: Зеленський зробив важливу заяву
30 червня, 15:58
Зруйноване місто Часів Яр
Військовий назвав смертоносну зброю, якою РФ стирає Часів Яр з лиця землі
6 липня, 16:58
Основана маса обстрілів припадає на південну частину Часового Яру
Акцент зміщується: Волошин розповів, яка наразі ситуація у Часовому Яру
7 липня, 11:54
Літак впав під час тестового польоту після планового ремонту
У Росії впав пасажирський літак: є загиблі
12 липня, 16:17
Українські сили залишатимуться в обороні протягом наступних шести місяців (до січня 2025 року)
ЗСУ зможуть провести масштабний контрнаступ до 2025 року? Аналітики відповіли
13 липня, 06:30
Ворог концентрує сили на Харківському напрямку
ЗСУ попередили, що росіяни готують ще одну спробу наступу на Харківщині
20 липня, 17:58
З Торецької громади евакуюють людей
Опубліковано щемливі кадри евакуації людей з Торецької громади
23 липня, 15:23
Зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва
Росіяни захопили ще один населений пункт на Донбасі – DeepState
Вчора, 09:22

Події в Україні

Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни вдарили ракетами по Харкову
Росіяни зруйнували ще один навчальний заклад у Херсоні
Росіяни зруйнували ще один навчальний заклад у Херсоні
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
Обстріл Глухова: рятувальники показали відео наслідків атаки РФ
Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей
Росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині, серед поранених двоє дітей
Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені
Окупанти завдали масованого удару по передмістю Херсона, є поранені
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
17K
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
7765
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
6075
Міноборони пояснило, кого найпершими покличуть до війська після оновлення даних
5092
Умань попрощалася з колишнім мером, який загинув на фронті
4149
Майор утік із військової частини, бо довго не був у відпустці: чи покарали його

Новини

Тревел-експертка назвала найдешевші міста Європи для подорожей у 2024 році
Сьогодні, 05:40
Велика релігійна громада на Вінниччині переходить в Українську церкву (фото)
Вчора, 20:52
Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Вчора, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
26 липня, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua