На Київщині повітряна тривога тривала пів години

Тривога оголошена була через загрозу застосування балістичного озброєння

Станом на 13:34 на Київщині та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. О 14:05 пролунав відбій повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що на Херсонщині зафіксовано влучання російських окупантів у навчальний заклад, дитячий садок, медичну установу, церкву та фермерське господарство.

До слова, російські війська вночі та вранці 2 липня вісім разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, зафіксовані 28 вибухів.