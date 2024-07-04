Націоналізована «Укрнафта» під час війни організувала «банкет піару» за десятки мільйонів

У тендерній документації замовник пояснив необхідність трати великих коштів тим, що має на меті «покращити впізнаваність мережі АЗК «Укрнафта»

Компанія оголосила черговий багатомільйонний тендер на позитивне висвітлення своєї діяльності

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» 3 липня оголосило тендер на рекламні та маркетингові послуги очікуваною вартістю 13,73 млн грн. Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані системи ProZorro.

Для просування своєї реклами компанія обрала вісім радіостанцій (Radio Roks, «Хіт ФМ», «Наше радіо», «Радіо Байрактар», «Мелодія FM», «Радіо Максимум», «Люкс ФМ», «Радіо Ностальжі»), які у прайм-тайм виходитимуть із відповідним іміджевим контентом.

Для просування своєї реклами компанія обрала вісім радіостанцій, онлайн-ЗМІ і телеграм-канали дані: ProZorro

Крім цього, «Укрнафта» має намір розмістити на чотирьох інформаційних сайтах (NV, «Українська правда», «24 канал», «Форбс») 20 рекламних публікацій.

Також націоналізована компанія рекламуватиметься у соцмережах і телеграм-каналах, які мають понад 500 тис. підписників.

У тендерній документації замовник пояснив необхідність трати великих коштів тим, що має на меті «покращити впізнаваність мережі АЗК «Укрнафта» та посилити ринкові позиції компанії у висококонкурентному середовищі торгівлі світлими нафтопродуктами у роздріб і дрібним гуртом».

Нагадаємо, що восени 2023 року ПАТ «Укрнафта» за результатами тендера відписала 5,69 млн грн на рекламні послуги. Кошти спрямовувалися на рекламу в Youtube, Facebook, Google; на радіо і телеграм-каналах.

Восени 2023 року ПАТ «Укрнафта» за результатами тендера відписала 5,69 млн грн на рекламні послуги дані: ProZorro

Крім цього, навесні 2024 року «Укрнафта» планувала витрати 3,1 млн грн на виготовлення та розміщення візуальної реклами на білбордах. Однак тендер довелося скасовувати після відхилення заявок трьох учасників.

Як відомо, директор «Укрнафти» Сергій Корецький та голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов є найбільш високооплачуваними керівниками державних енергетичних компаній. Так, Корецький за 2023 рік заробив 27,3 млн грн (це близько 2,3 млн грн в місяць): 14,7 млн грн – в «Укрнафті» та ще 12,6 млн грн за сумісництвом в «Укртатнафті». А разом з заступниками вони сумарно отримали майже 60 млн грн заробітної плати.

Олексій Чернишов за рік заробив трохи менше, 21,4 млн грн.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ» та ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

Компаніям олігарха Ігоря Коломойського в «Укрнафті» належало близько 42% акцій. Державі в особі НАК «Нафтогаз» до цього належали 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.