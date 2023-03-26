ЗСУ розповіли про бої у Бахмуті: постійні атаки, але ситуацію стабілізували

Українські військові на Бахмутському напрямку за добу знищили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники

Число ворожих штурмів скоротилося, а противник продовжує вести щільний вогонь

Збройні сили України змогли стабілізувати ситуацію у районі Бахмута. Водночас продовжують точитися важкі бої на Лимансько-Куп'янському напрямку. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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За його словами, ситуація у Бахмуті складна, проте її вдалося стабілізувати.

«Учора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До того було від 35 до 50 і більше. Проте це потребує детальнішої верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами їхніми. Вогонь поки що він веде такий же щільний по Бахмутському напрямку – 268 обстрілів було всього», – сказав Череватий.

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Також він зазначив, що українські військові за добу знищили танк, декілька одиниць артилерії, два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт та 10 польових складів боєкомплектів ворога.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що наступ російських окупантів в Україні досягає кульмінації.

Крім того, українським Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Також британська розвідка повідомила, що наступ російських військ на місто Бахмут практично зупинився.

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Раніше повідомлялося, що наступальний потенціал російських загарбників у Бахмуті знижується через великі втрати та активні дії ЗСУ.

22 березня президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку в Донецьку область і відвідав передові позиції українських захисників на Бахмутському напрямку. Глава держави заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Президент також поспілкувався з військовими та подякував їм за захист України.