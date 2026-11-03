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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: Офіс військового омбудсмана розпочав перевірку

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Інцидент у Петропавлівській Борщагівці: Офіс військового омбудсмана розпочав перевірку
Офіс військового омбудсмана взявся за перевірку подій у Петропавлівській Борщагівці
фото: 24 канал

Після резонансних сутичок біля пункту дислокації Нацгвардії військова омбудсманка взялася за перевірку обставин, які передували інциденту

Офіс військового омбудсмана розпочав перевірку обставин перебування військовослужбовців у тимчасовому пункті дислокації Національної гвардії України в Петропавлівській Борщагівці Київської області, де 2 листопада сталися сутички. Представники відомства відвідали військовий об'єкт, а також госпіталь, до якого доправили чотирьох військових. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс військового омбудсмана.

Перевірка має встановити, за яких обставин у пункті дислокації опинилися новобранці, які очікували на проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП), а також військовослужбовці, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Окрему увагу приділять проходженню військово-лікарських комісій. Зокрема, перевірятимуть обґрунтованість висновків про придатність військовослужбовців до служби з огляду на стан їхнього здоров'я.

Крім того, представники Офісу військового омбудсмана з'ясовуватимуть обставини самовільного залишення військових частин та дотримання встановлених процедур повернення військовослужбовців до служби.

Напередодні військова омбудсманка Ольга Решетилова підтвердила початок перевірки та повідомила про взаємодію з командуванням Національної гвардії України.

«Всі військовослужбовці в безпеці, необхідна медична допомога надається. Призначена перевірка, в межах якої будуть з’ясовані всі обставини. Також розраховуємо на включеність і взаємодію з правоохоронними органами і СБУ», – заявила Решетилова.

В Офісі військового омбудсмана також наголосили на неприпустимості застосування сили до військовослужбовців та нападів на військові об'єкти. У відомстві вважають, що події в Петропавлівській Борщагівці потребують жорсткого реагування правоохоронних органів у межах їхньої компетенції.

Зазначається, що особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законодавством порядку.

Нагадаємо, 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці Київської області виник конфлікт біля будівлі, яку використовували як тимчасовий пункт дислокації військової частини Національної гвардії України.

Спочатку в соціальних мережах поширилася інформація про нібито незаконне утримання людей у приватному будинку. Стверджувалося, що всередині перебувають близько 40 осіб, частина з яких має тяжкі травми. Також з'являлися непідтверджені повідомлення про загибель людини.

У поліції Київської області пояснили, що отримали виклик від працівників приватної швидкої допомоги, яким перешкоджали потрапити до людини. Водночас правоохоронці спростували повідомлення про незаконне утримання людей та загибель громадянина.

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Згодом командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який особисто прибув на місце подій, пояснив, що будівлю використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців. Після оформлення та необхідних перевірок мобілізованих мали направляти до навчального центру.

За словами Півненка, у приміщенні перебували 18 військовослужбовців. Чотирьох бійців, затриманих після самовільного залишення частин, доправили до медичного центру Національної гвардії.

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Командування 1-го корпусу НГУ «Азов» підтвердило, що четверо військовослужбовців після СЗЧ мали травми, через що їх направили до госпіталю для обстеження. Водночас у корпусі наголосили, що інформація про можливі незаконні насильницькі дії підлягає перевірці, а в разі підтвердження таких фактів винні мають понести покарання.

Командувач Нацгвардії також провів родичів деяких військовослужбовців на територію об'єкта, щоб вони могли ознайомитися з умовами перебування своїх близьких.

Проте ввечері ситуація загострилася. Як повідомляв «Главком», біля будівлі пролунали постріли, почалися сутички між учасниками зібрання та правоохоронцями. Люди пошкодили автобус, розбили вікна й паркан. Також застосовували димові шашки та кидали яйця в поліцейських. Правоохоронці у відповідь використали спецзасоби.

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Теги: Київщина військові

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