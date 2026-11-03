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На Київщині легковик збив 86-річного велосипедиста: потерпілий у лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині легковик збив 86-річного велосипедиста: потерпілий у лікарні
37-річний водій, керуючи автомобілем Kia, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на велосипедиста
фото: поліція Київщини/Facebook

Розпочато розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження

В селі Хотянівка трапилась дорожньо-транспортна подія. 37-річний водій, керуючи автомобілем Kia, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на велосипедиста. Про це йдеться у повідомленні поліції Київщини, інформує «Главком»

Правоохоронці попередньо встановили, що 37-річний водій, керуючи автомобілем Kia, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та здійснив наїзд на велосипедиста.

Внаслідок ДТП 86-річного постраждалого з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліція Київщини закликає водіїв бути уважними за кермом, враховувати швидкісний режим та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 1 листопада у селі Хотів Обухівського району сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 36-річна водійка автомобіля Kia Cerato здійснила наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину дороги у невстановленому місці. Внаслідок отриманих травм 35-річна пішохідка загинула на місці події.

Також у Фастові Київської області внаслідок зіткнення легкового  автомобіля та мотоцикла загинули двоє людей. Ще троє осіб отримали травми, серед них – двоє дітей. Удар був такої сили, що  мотоцикл буквально влетів у салон легкового автомобіля. На місці події рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували тіла двох загиблих.

Теги: водій розслідування поліція Київщина ДТП

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