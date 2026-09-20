Землетрус на Хмельниччині: де зафіксували підземні поштовхи

Головний центр спеціального контролю класифікував подію як ледве відчутну

Підземні коливання зареєстрували 19 вересня о 19:04. Осередок події залягав на глибині 2 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр розташовувався на території Слобідсько-Кульчієвецької громади Кам'янець-Подільського району. Координати джерела – 48,6° північної широти та 26,74° східної довготи, магнітуда становила 2,0 за шкалою Ріхтера.

За такої сили коливання зазвичай вловлюють лише сейсмографи, а населення їх практично не помічає.

Водночас окремі мешканці можуть відчути слабкий струс, якщо перебувають у стані спокою в приміщенні – на сприйняття впливають умови перебування людини та особливості будівлі.

Що означає магнітуда землетрусу

Магнітуда відображає кількість енергії, яка вивільняється в осередку землетрусу, і не залежить від того, наскільки сильно коливання відчують люди на поверхні. Слабкі поштовхи, подібні до хмельницьких, здебільшого фіксують лише сейсмографи; за оцінкою фахівців, помітними для мешканців будівель коливання стають ближче до 4–4,9 бала – тоді вони вже можуть спричиняти легке хитання предметів.

Лише за останні місяці слабкі підземні поштовхи різної магнітуди фіксували на Закарпатті, Прикарпатті, Полтавщині та Львівщині – здебільшого це були мікроземлетруси, непомітні для населення.

У вересні подібну подію вже реєстрували в іншому регіоні України: 2 вересня в Надвірнянському районі Івано-Франківської області зафіксували поштовхи магнітудою 1,8 на глибині 6 км.

У ГЦСК нагадали, що свідчення очевидців допомагають уточнювати параметри сейсмічних подій, тож людей, які відчули коливання, просять повідомляти про це фахівцям.

Нагадаємо, про землетрус на Прикарпатті 2 вересня «Главком» писав раніше. Крім того, підземні поштовхи фіксували й біля Криму: 22 червня там стався найсильніший землетрус за останні місяці магнітудою 3,8.