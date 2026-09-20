Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Землетрус на Хмельниччині: де зафіксували підземні поштовхи

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Землетрус на Хмельниччині: де зафіксували підземні поштовхи
Окремі мешканці могли відчути слабкий струс
фото: Головний центр спеціального контролю

Головний центр спеціального контролю класифікував подію як ледве відчутну

Підземні коливання зареєстрували 19 вересня о 19:04. Осередок події залягав на глибині 2 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр розташовувався на території Слобідсько-Кульчієвецької громади Кам'янець-Подільського району. Координати джерела – 48,6° північної широти та 26,74° східної довготи, магнітуда становила 2,0 за шкалою Ріхтера.

Землетрус на Хмельниччині: де зафіксували підземні поштовхи фото 1

За такої сили коливання зазвичай вловлюють лише сейсмографи, а населення їх практично не помічає.

Водночас окремі мешканці можуть відчути слабкий струс, якщо перебувають у стані спокою в приміщенні – на сприйняття впливають умови перебування людини та особливості будівлі.

Землетрус на Хмельниччині: де зафіксували підземні поштовхи фото 2

Що означає магнітуда землетрусу

Магнітуда відображає кількість енергії, яка вивільняється в осередку землетрусу, і не залежить від того, наскільки сильно коливання відчують люди на поверхні. Слабкі поштовхи, подібні до хмельницьких, здебільшого фіксують лише сейсмографи; за оцінкою фахівців, помітними для мешканців будівель коливання стають ближче до 4–4,9 бала – тоді вони вже можуть спричиняти легке хитання предметів.

Лише за останні місяці слабкі підземні поштовхи різної магнітуди фіксували на Закарпатті, Прикарпатті, Полтавщині та Львівщині – здебільшого це були мікроземлетруси, непомітні для населення.

У вересні подібну подію вже реєстрували в іншому регіоні України: 2 вересня в Надвірнянському районі Івано-Франківської області зафіксували поштовхи магнітудою 1,8 на глибині 6 км.

У ГЦСК нагадали, що свідчення очевидців допомагають уточнювати параметри сейсмічних подій, тож людей, які відчули коливання, просять повідомляти про це фахівцям.

Нагадаємо, про землетрус на Прикарпатті 2 вересня «Главком» писав раніше. Крім того, підземні поштовхи фіксували й біля Криму: 22 червня там стався найсильніший землетрус за останні місяці магнітудою 3,8.

Читайте також:

Теги: Хмельниччина Молдова землетрус населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бронзова бляшка з солярним знаком із кургану біля села Маліївці на Хмельниччині, серпень 2026 року
Археологічна сенсація: на Хмельниччині знайдено прикрасу, що змінює історію скіфів
27 серпня, 18:53
У Києві та низці областей після масованої атаки оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей після масованої атаки оголошено відбій повітряної тривоги
27 серпня, 04:00
Заява пролунала на тлі закликів Києва збільшити постачання боєприпасів для протиповітряної оборони
Patriot для України: Іспанія наростить поставки ракет
4 вересня, 01:32
Повітряна тривога в столиці тривала понад три години
Повітряна тривога в столиці тривала понад три години
9 вересня, 02:53
Лікарі надавали чоловікові всю необхідну медичну допомогу, однак врятувати його не вдалося
Після російської атаки помер ще один житель Хмельницького
8 вересня, 18:33
Інцидент стався на тлі масованої російської атаки по Україні
Російський реактивний дрон пролетів над аеропортом столиці Молдови та попрямував до Румунії – ЗМІ
8 вересня, 17:10
Літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови – прем’єр Норвегії
Літак Зеленського ледь не збив дрон під час вильоту з Молдови – прем’єр Норвегії
9 вересня, 21:30
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що літак Зеленського ледь не був уражений дроном
Кремль прокоментував інцидент із російським дроном біля літака Зеленського
10 вересня, 15:09
У кукурудзяному полі було виявлено літальний об'єкт, що зазнав аварії
У Румунії поблизу Сучави розбився дрон
12 вересня, 19:08

Суспільство

Землетрус на Хмельниччині: де зафіксували підземні поштовхи
Землетрус на Хмельниччині: де зафіксували підземні поштовхи
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2026: традиції та молитва
Суд за 10 років не зміг розглянути справу про корупцію працівника СБУ
Суд за 10 років не зміг розглянути справу про корупцію працівника СБУ
«Ціль номер один для Росії». Лідер уряду Чечні у вигнанні назвав небезпечний об’єкт у Києві
«Ціль номер один для Росії». Лідер уряду Чечні у вигнанні назвав небезпечний об’єкт у Києві
Козерогам – зосередитися, Водоліям – готуватися до змін: найавторитетніший гороскоп на 20 вересня 2026 року
Козерогам – зосередитися, Водоліям – готуватися до змін: найавторитетніший гороскоп на 20 вересня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
177K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
135K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua