В одній з областей України стався землетрус

Підземні поштовхи зафіксували на глибині 3 км

Сьогодні, 22 вересня, у Мачухівській громаді Полтавського району зафіксували землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

«Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Мачухівській громаді Полтавського району Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км», – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів, він відноситься до сильно помірних.

Нагадаємо, у серпні підземні поштовхи неодноразово фіксували у Карпатах. Зокрема, 26 серпня землетрус магнітудою 1,7 стався у Рахівському районі Закарпатської області. Його осередок залягав на глибині 7 км.

Ще один землетрус було зафіксовано 8 серпня на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей, у районі межі Вижницького та Косівського районів. Магнітуда підземних поштовхів становила 1,4.

27 липня землетрус стався поблизу Львова. Його магнітуда становила 2,0 за шкалою Ріхтера, а осередок залягав на глибині 3 км.