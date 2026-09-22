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В одній з областей України стався землетрус

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В одній з областей України стався землетрус
Землетрус відноситься до сильно помірних
фото: Головний центр спеціального контролю

Підземні поштовхи зафіксували на глибині 3 км

Сьогодні, 22 вересня, у Мачухівській громаді Полтавського району зафіксували землетрус. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

«Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Мачухівській громаді Полтавського району Полтавської області, магнітудою 4,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 3 км», – йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів, він відноситься до сильно помірних.

Нагадаємо, у серпні підземні поштовхи неодноразово фіксували у Карпатах. Зокрема, 26 серпня землетрус магнітудою 1,7 стався у Рахівському районі Закарпатської області. Його осередок залягав на глибині 7 км. 

Ще один землетрус було зафіксовано 8 серпня на межі Івано-Франківської та Чернівецької областей, у районі межі Вижницького та Косівського районів. Магнітуда підземних поштовхів становила 1,4.

27 липня землетрус стався поблизу Львова. Його магнітуда становила 2,0 за шкалою Ріхтера, а осередок залягав на глибині 3 км. 

Теги: Полтавщина землетрус

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