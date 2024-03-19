Українські фермери засіяли понад 128 000 гектарів гектарів ярих культур
Найбільше зерновими та зернобобовими культурами засіяли – на Одещині та Миколаївщині
Чотирнадцять областей розпочали посівну ярих культур. З них – 12,9 тисяч гектарів пшениці, 69,6 тисяч гектарів ячменю, 41,5 тисяча гектарів гороху та 3,7 тисяч гектарів вівса. Про це повідомляє Міністерство агрополітики та продовольства України.
Найбільш активні в посівній роботі виявилися аграрії Одеської області, де загалом засіяно 43 тисячі гектарів. Також високі показники зафіксовані у Миколаївській, Тернопільській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Не зважаючи на складну ситуацію, також аграрії Донецької області планують засіяти цього року 337 тисяч гектарів землі. Зокрема, зерновими культурами – 170,5 тис. га, технічними культурами – 137 тис. га, овоче-баштанними та картоплею – 22,5 тис. га, кормовими культурами – 7 тис. га.
Раніше Польща запропонувала Україні розробити механізми взаємного ліцензування експорту сільськогосподарської продукції.
Нагадаємо, в Україні сильно зросла вартість картоплі, що стимулювало розпочати оптові закупівлі з-за кордону. З 4 січня 2024 року в Україну почали надходити великі партії картоплі з Польщі, а також із Литви та Латвії, що вимірюються сотнями тонн.
Як повідомлялося раніше, сейм Литви 14 березня ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур.
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