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Українські фермери засіяли понад 128 000 гектарів гектарів ярих культур

Ірина Луцак
glavcom.ua
Українські фермери засіяли понад 128 000 гектарів гектарів ярих культур
Високі показники посівної в Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях

Найбільше зерновими та зернобобовими культурами засіяли – на Одещині та Миколаївщині

Чотирнадцять областей розпочали посівну ярих культур. З них – 12,9 тисяч гектарів пшениці, 69,6 тисяч гектарів ячменю, 41,5 тисяча гектарів гороху та 3,7 тисяч гектарів вівса. Про це повідомляє Міністерство агрополітики та продовольства України.

Одещина лідирує серед областей України за площами посіву ярих культур
Одещина лідирує серед областей України за площами посіву ярих культур
Міністерство аграрної політики та продовольства України

Найбільш активні в посівній роботі виявилися аграрії Одеської області, де загалом засіяно 43 тисячі гектарів. Також високі показники зафіксовані у Миколаївській, Тернопільській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Не зважаючи на складну ситуацію, також аграрії Донецької області планують засіяти цього року 337 тисяч гектарів землі. Зокрема, зерновими культурами – 170,5 тис. га, технічними культурами – 137 тис. га, овоче-баштанними та картоплею – 22,5 тис. га, кормовими культурами – 7 тис. га.

Раніше Польща запропонувала Україні розробити механізми взаємного ліцензування експорту сільськогосподарської продукції. 

Нагадаємо, в Україні сильно зросла вартість картоплі, що стимулювало розпочати оптові закупівлі з-за кордону. З 4 січня 2024 року в Україну почали надходити великі партії картоплі з Польщі, а також із Литви та Латвії, що вимірюються сотнями тонн.

Як повідомлялося раніше, сейм Литви 14 березня ухвалив резолюцію із закликом заборонити на європейському рівні імпорт російських та білоруських зернових культур

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Теги: фермерство зерно весна урожай

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