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Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

На Закарпатті, Прикарпатті і на Волині буде невеликий дощ

У неділю, 3 березня в Україні очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометцентр. 

На Закарпатті, Прикарпатті і на Волині буде невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у західних областях та південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

На Київщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 5-10° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Хмарно, місцями дощ: прогноз погоди на 3 березня фото 1
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Теги: Україна вітер дощ погода

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