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ООН оголосила червоний рівень тривоги через кліматичні зміни

Катерина Іванова
glavcom.ua
ООН оголосила червоний рівень тривоги через кліматичні зміни
Середні температури досягли найвищого рівня за 174 роки спостережень, сягнувши на 1,45°C вище доіндустріального рівня
фото: konkurent.ua

Ймовірно, 2024 рік встановить нові теплові рекорди

Всесвітня метеорологічна організація оголосила про червоний рівень тривоги, оскільки 2023 рік побив усі основні кліматичні рекорди. Про це повідомляє Reuters.

Метеорологічне агентство ООН заявило у своєму щорічному звіті «Стан глобального клімату», що середні температури досягли найвищого рівня за 174 роки спостережень, сягнувши на 1,45°C вище доіндустріального рівня.

«Всесвітня спільнота б'є на сполох перед світом. Те, що ми спостерігали у 2023 році, особливо з безпрецедентним потеплінням океану, відступом льодовиків і втратою антарктичного морського льоду, викликає особливе занепокоєння», – наголосила генеральний секретар метеорологічної організації Селеста Сауло.

У організації зазначили, що температура океану також досягла найтепліших показників за 65 років спостережень. Протягом року понад 90% морів зазнали сильної спеки, що завдало шкоди продовольчим системам.

Окремо Селеста Сауло відзначила, що потепління океану викликає особливе занепокоєння, оскільки воно є «майже незворотнім». За її словами, «це пов'язано з особливостями води, яка зберігає тепло довше, ніж атмосфера».

Автори видання, посилаючись на результати досліджень акцентують, що існує «висока ймовірність» того, що 2024 рік встановить нові теплові рекорди.

Нагадаємо, лютий встановив глобальний температурний рекорд. Вчені кажуть, що причиною є збільшення викидів вуглекислого газу в енергетичному секторі. 

Зазначимо, що тому, що Земля 2023 року відзначила свій найтепліший рік за всю історію спостережень, сприяла антропогенна зміна клімату і природне погодне явище Ель-Ніньо. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану і прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

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Теги: клімат земля рекорд феномен вчені

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