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В одній з областей України очікуються заморозки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В одній з областей України очікуються заморозки
На більшій частині території Закарпатської області очікуються заморозки
фото: glavcom.ua

В області оголошено І рівень небезпеки, жовтий

Протягом 18 та 19 березня у Закарпатській області очікуються заморозки. Метеорологічне штормове попередження оприлюднив Закарпатський обласний центр з гідрометеорології.

«Вночі та вранці 18-19 березня на більшій частині території Закарпатської області та по м. Ужгороду на поверхні ґрунту та в повітрі очікуються заморозки 0-3°», – йдеться у попередженні.

Як зазначається, через це оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Як повідомлялося, у понеділок, 18 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

У західних областях буде невеликий мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла. В Карпатах помірний сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. На решті території дощ, у північних та центральних областях з мокрим снігом; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла, у південній частині, східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях 7-12° тепла.

На дорогах західних областей місцями очікується ожеледиця; у південно-східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південний, 5-10 м/с.

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Теги: погода Закарпаття

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