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Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британський полковник назвав найбільшу небезпеку для ЗСУ у війні з Росією
Британський полковник Ґлен Ґрант радить ЗСУ тримати окупантів під тиском
фото: Еспресо

Експерт дав пораду ЗСУ, як діяти під час контрнаступу

Для України найнебезпечніше – давати російським військам час, адже вони використають його для посилення своїх можливостей. Про це сказав британський полковник Ґлен Ґрант в ефірі «Еспресо».

«На початку війни людські ресурси регулярної армії РФ залишали бажати кращого. Але зараз, схоже, відбувається те, що російська армія засвоює уроки і вдосконалюється. Вони все ще використовують призовників та інших в якості гарматного м'яса. Але якщо говорити про  солдатів регулярної армії,  вони постійно стають кращими. І я б навіть сказав, що в деяких сферах вони засвоюють уроки і змінюються швидше, ніж українські війська, що дуже тривожно», – зауважив він.

Ґрант додав, що багато росіян використовує гвинтівки часів Першої світової через брак зброї, стару техніку. Проте, навіть застаріла гармата багато на що здатна. Він зазначив, що в РФ буде серйозний дефіцит фахівців, які знають, як користуватися танками, бронетехнікою. Зараз у них із цим проблеми.

«Якщо Україна зможе тримати їх під своїм тиском, вони кращими не стануть. Найнебезпечніше для України - давати Росії час. Адже щоразу, коли ви даєте Росії час, вони стають кращими. Тож з моменту контрнаступу і до кінця війни, їх слід тримати в лещатах, без можливості відводити дух. Адже відновлюються вони тому, що у них багато чого є. У них є багато техніки. У них багато людей. Чого їм не вистачає, так це хороших командирів. Ну і звичайно таких речей, як радіостанцій, нічних прицілів і тому подібного. Їм цього все ще бракує, але не забуваймо, що в Росії також є волонтери, які підтримують їх так само, як і в Україні. Ці волонтери купують необхідне для російської армії, так як це роблять українці для ЗСУ. Тому особливо акцентую, що час - це єдина річ, яку ми не повинні їм давати», – наголосив полковник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Wall Street Journal заявив, що Україна готова до контрнаступу

Теги: контрнаступ війна ЗСУ росія Україна

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