У боях за Бахмут загинули два добровольці з Канади
27-річний Кайл Портер та 21-річний Кол Зеленко служили в Інтернаціональному легіоні
26 квітня під час бойових дій під Бахмутом на Донеччині загинули двоє канадських добровольців. Про це повідомляє CBC News.
Як зазначається, мешканець Калгарі 27-річний Кайл Портер та 21-річний Кол Зеленко з міста Сейнт-Кетрінс служили в Інтернаціональному легіоні.
За даними CBC News, канадські добровольці загинули від артилерійського вогню 26 квітня, коли разом із групою українських військових брали участь у бойовій операції з утримання ключового маршруту постачання до Бахмута.
«Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових знайшли укриття в укріпленому бункері, але він зазнав прямого влучання. Усі загинули», – розповів канадському виданню командир військовослужбовців.
Раніше Портер і Зеленко служили у Збройних силах Канади, а перед приїздом до України пішли у відставку, пише CBC News.
Повідомляється, що тіло Зеленко вдалося знайти і доставити до Харкова, а тіло Портера досі шукають.
За підрахунками CBC News, добровольці стали четвертим і п’ятим громадянами Канади, які загинули в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, що в боях за Бахмут на Донеччині загинув доброволець зі Сполучених Штатів Америки Купер «Харріс» Ендрюс.
Крім того, нещодавно у бою поблизу Бахмута загинув ірландський доброволець Фінбар Кефферкі.
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