Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти скинули хімічний боєприпас на позиції українських військових під Мар'їнкою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Окупанти скинули хімічний боєприпас на позиції українських військових під Мар'їнкою
Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу аерозолього, задушливої дії
фото з відкритих джерел

Минулої доби росіяни зосереджували основні зусилля на штурмах на Авдіївському та Мар’їнському напрямках

На Мар'їнському напрямку російські агресори скинули на українські позиції хімічний боєприпас. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу аерозолього, задушливої дії. Вітер був у бік противника», – заявив Валерій Шершень.

За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, минулої доби, як і попередньої, росіяни зосереджували основні зусилля на штурмах на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Саме тут відбулося 13 бойових зіткнень. Причому майже всі припадають на район Мар’їнки. Отримав відсіч, відійшов. Крім того, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію ворог здійснив понад 440 обстрілів наших позицій», – сказав Шершень.

Валерій Шершень зазначає, що на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки та Сєверного. На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове, та Олексіївка.

«Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Катеринівка, Богоявленка, Новомихайлівка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка Донецької області. На Запорізькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії та зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ», – повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Шершень зазначив, що ворог завдав авіаційних ударів у районах Оріхів, Новоданилівка, Роботине, а також – здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новорадівка, Левадне, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області та обстріляв Нікополь Дніпропетровської області.

За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, підрозділ ракетних військ та артилерії сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1 090 завдань, в тому числі ідеться в про контрбатарейну боротьбу, і про роботу по планових цілях, що були виявлені раніше.

Читайте також: Володимир Зеленський закликає українців дякувати військовим та підтримувати їх
Теги: війна окупанти Україна росія хімічна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет
Син відомого американського мільярдера дорікнув Заходу за нерішучість у допомозі Україні
23 червня, 13:00
Сергій Кабаргін використовував підконтрольне в Україні АТ «Кіровоградське рудоуправління», де видобувають рідкісні породи глини
СБУ оголосила підозру російському мільярдеру
22 червня, 16:49
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк
Радник голови Офісу президента оцінив ядерні погрози Лукашенка
17 червня, 13:09
Крилата ракета Х-555 створена для озброєння стратегічних ракетоносіїв Ту-95 та Ту-160
Росія обстрілює Кривий Ріг тими ж ракетами, що й Сирію
13 червня, 11:54
У базу окупантів прилетіла ракета
ЗСУ вдарили по готелю на Арабатській стрілці, де перебував Сальдо – ЗМІ (відео)
10 червня, 12:31
Росіяни завдали ракетного удару по продуктовому магазину
Ракетний обстріл магазину в Умані: Міноборони показало відео влучання
9 червня, 16:47

Події в Україні

Окупанти скинули хімічний боєприпас на позиції українських військових під Мар'їнкою
Окупанти скинули хімічний боєприпас на позиції українських військових під Мар'їнкою
Трагедія на Херсонщині: яка наразі ситуація у затопленій області
Трагедія на Херсонщині: яка наразі ситуація у затопленій області
Цієї ночі противник обстріляв одну з областей ракетами С-300
Цієї ночі противник обстріляв одну з областей ракетами С-300
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні: загинув чоловік (фото)
Росіяни обстріляли багатоповерхівку в Херсоні: загинув чоловік (фото)
Уночі окупанти атакували передмістя Запоріжжя: є поранені (фото)
Уночі окупанти атакували передмістя Запоріжжя: є поранені (фото)
Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі
Росіяни обстріляли Херсонщину: є постраждалі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Тисячам українських біженців Чехія вказала на двері: причина
131K
Пєсков розповів, як Лукашенко вмовив Пригожина здатися
75K
«Вагнерівці» залишають Ростов. Як їх проводжають росіяни
64K
Незавершений переворот в Росії. Перші підсумки
45K
«Заради особистих амбіцій». Кадиров розповів, чому Пригожин розпочав заколот у Росії
33K
Переворот у Росії. Терорист Гіркін спрогнозував наступні дії Пригожина

Новини

Атака на Дніпропетровщину та обстріл Сумщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 11:37
Заколот Пригожина виявив серйозні слабкі місця Кремля – ISW
Сьогодні, 07:13
Противник продовжує зазнавати великих втрат в живій силі – Генштаб
Сьогодні, 06:51
У Шебекіно загорілось підприємство, «вагнерівці» покинули штаб у Ростові: головне за ніч
Сьогодні, 06:37
Атака на Київ: МВС показало перші хвилини після влучання уламків в багатоповерхівку
Сьогодні, 06:05
Стане прохолодніше: синоптики дали прогноз погоди на 25 червня
Сьогодні, 04:53

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту