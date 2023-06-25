Окупанти скинули хімічний боєприпас на позиції українських військових під Мар'їнкою

Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу аерозолього, задушливої дії

Минулої доби росіяни зосереджували основні зусилля на штурмах на Авдіївському та Мар’їнському напрямках

На Мар'їнському напрямку російські агресори скинули на українські позиції хімічний боєприпас. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

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«Зафіксовано факт скидання на одну з позицій забороненого хімічного боєприпасу аерозолього, задушливої дії. Вітер був у бік противника», – заявив Валерій Шершень.

За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, минулої доби, як і попередньої, росіяни зосереджували основні зусилля на штурмах на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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«Саме тут відбулося 13 бойових зіткнень. Причому майже всі припадають на район Мар’їнки. Отримав відсіч, відійшов. Крім того, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію ворог здійснив понад 440 обстрілів наших позицій», – сказав Шершень.

Валерій Шершень зазначає, що на Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районі Авдіївки та Сєверного. На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Курахове, та Олексіївка.

«Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Макарівки та здійснив обстріли населених пунктів Катеринівка, Богоявленка, Новомихайлівка, Благодатне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка Донецької області. На Запорізькому напрямку противник продовжує вести оборонні дії та зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ», – повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Шершень зазначив, що ворог завдав авіаційних ударів у районах Оріхів, Новоданилівка, Роботине, а також – здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новорадівка, Левадне, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Приморське Запорізької області та обстріляв Нікополь Дніпропетровської області.

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За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, підрозділ ракетних військ та артилерії сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали понад 1 090 завдань, в тому числі ідеться в про контрбатарейну боротьбу, і про роботу по планових цілях, що були виявлені раніше.