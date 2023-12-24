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У боях за Україну загинули два ветерани морської піхоти США – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
У боях за Україну загинули два ветерани морської піхоти США – ЗМІ
На архівному фото офіцери у Міжнародному аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку зустрічають останки капітана морської піхоти у відставці Грейді Курпасі, який загинув в Україні
фото: AP

Щонайменше 46 американців загинули в Україні з лютого 2022 року, зокрема 11 ветеранів морської піхоти

Американські та британські ЗМІ повідомляють про загибель двох ветеранів морської піхоти США в Україні на початку грудня. Про це повідомляє «Голос Америки».

Каліфорнійця Ітана Гертвека росіяни вбили в Україні 8 грудня, всього за 11 днів до того, як він мав повернутися додому в США, повідомило минулого тижня одне з американських видань.

Іншого ветерана морської піхоти США Грема Дейла, який народився в Ірландії і потім переїхав до Сполучених Штатів, російські війська вбили у ближньому бою 9 грудня.

За словами його побратима, ветерана армії США Райана О'Лірі, Дейл загинув, коли відбивав напад російських військ, які прорвали лінію його підрозділу.

«Замість того, щоб відступити або сховатися, він втік у бій. Дейл убив кількох ворожих солдатів, перш ніж був поранений. Ворожий штурм було припинено завдяки його діям і тим українцям, які були разом з ним, які не допустили провалу лінії», – сказав О. 'Лірі.

Товариші повернули військового у безпечне місце та намагалися врятувати його життя, але він помер від ран.

Згідно зі списком, який веде американське видання, щонайменше 46 американців загинули в Україні з лютого 2022 року, зокрема 11 ветеранів морської піхоти. Офіційні джерела США не повідомляють своїх оцінок щодо загибелі американських добровольців в Україні.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе. 

Також у харківській лікарні помер 49-річний доброволець з Польщі Мацей Беднарський, який воював в Україні проти російських загарбників. 

Теги: добровольці війна США росіяни штурм напад

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