Кличко задекларував частку в американській фірмі за чверть мільярда

Мер столиці зізнався: були плани погашення моїм братом частини заборгованості переді мною шляхом передачі компанії

Пресслужба міського голови наполягає: мер передумав отримувати частку у компанії брата і тепер збирається виправляти декларацію

Міський голова Києва Віталій Кличко вніс зміни до свого майнового стану, зокрема, у розділі «Корпортативні права» вказав американську компанію Maximum I LLC вартістю 245,58 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Реєстру декларацій. Це відбулося 18 травня 2023 року.

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Також мер відобразив, що 100% компанії належало його рідному брату-боксеру Володимиру Кличку.

дані з Реєстру декларацій

«Главком» звернувся за коментарем до пресслужби міського голови. Зокрема, редакцію цікавило, чи столичний мер став власником задекларованої компанії, викупивши її у брата.

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«Були плани погашення моїм братом частини заборгованості переді мною шляхом передачі компанії. Втім , вони змінилися, і компанія залишилася у власності брата. Це легко перевірити за допомогою відкритих джерел», – цитує Віталія Кличка його пресслужба.

Крім цього, градоначальник запевнив: після 20 грудня оприлюднить через сайт НАЗК оприлюднить оновлені зміни свого майнового стану.

Як повідомляв «Главком», ввечері 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції виконало вимоги прийнятого Верховною Радою України Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.