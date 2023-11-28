РФ атакувала Запоріжжя «Іскандером»

На даний момент відомо про пораненя людину

Російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя у вівторок, 28 листопада. Ймовірно, ворог використав ракету «Іскандер», одну людину поранено. Про це заявив голови Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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«О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя», – розповів він.

За словами голови ОВА, попередньо ворог атакував місто однією з модифікацій балістичної ракети «Іскандер», хоча зараз тип ракети уточнюється. «За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину», – зазначив Малашко.

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Крім того, за його даними, від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

Триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. На Запорізькому напрямку окупанти три рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області.