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РФ атакувала Запоріжжя «Іскандером»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ атакувала Запоріжжя «Іскандером»
фото ілюстративне

На даний момент відомо про пораненя людину

Російські війська атакували одне із підприємств Запоріжжя у вівторок, 28 листопада. Ймовірно, ворог використав ракету «Іскандер», одну людину поранено. Про це заявив голови Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«О 08:51, під час повітряної тривоги, ворог наніс один ракетний удар по території підприємства в одному з районів Запоріжжя», – розповів він.

За словами голови ОВА, попередньо ворог атакував місто однією з модифікацій балістичної ракети «Іскандер», хоча зараз тип ракети уточнюється. «За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину», – зазначив Малашко.

Крім того, за його даними, від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

Триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень.  На Запорізькому напрямку окупанти три рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Роботиного та Новопрокопівки Запорізької області.

Теги: ракета Запоріжжя обстріл війна

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