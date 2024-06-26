Зеленський ухвалив рішення про створення Сил безпілотних систем

Сили безпілотних систем – унікальний вид збройних сил, якого немає в армії жодної країни світу

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 червня 2024 року «Про створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил». Про це повідомляється в указі №382/2024.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладено на Секретаря РНБО України.

«Ураховуючи досвід тривалої широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, з метою нарощення спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних і роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення їх готовності до застосування, відповідно до пропозиції Кабінету Міністрів України Рада національної безпеки і оборони України вирішила: підтримати внесену Кабінетом Міністрів України пропозицію щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил», – йдеться в указі.

Нагадаємо, що Сили безпілотних систем – унікальний вид збройних сил, якого немає в армії жодної країни світу. Про це заявив керівник Сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський.

До слова, президент України Володимир Зеленський 6 лютого підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони». Згідно з указом президента в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

Як повідомлялося, створення Сил безпілотних систем сприятиме накопиченню та обміну досвідом, а також відкриє нові можливості у застосуванні безпілотників.

До слова, уряд підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ у ЗСУ – Сил безпілотних систем.