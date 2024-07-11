Штраф від ТЦК: як дізнатися про наявність відкритого провадження

Пошук чи є штраф можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям

За допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження можна дізнатися про наявність штрафу від ТЦК

Якщо людина отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, то можна побачити про себе інформацію в автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП). Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

«Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії», – йдеться у повідомленні.

Інформація містить відомості також і про час її розміщення. Пошук через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для юридичної особи – боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 26 червня підписав закон №3783-IX (законопроєкт 11143) про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. ТЦК зможе побачити у Реєстрі «Оберіг» дані про відкрите стосовно ухилянта виконавче провадження та відомості про несплачений штраф.

Також наразі у Міністерстві оборони не працюють над впровадженням електронних повісток. Для цього необхідно ухвалити відповідне законодавство.

Як повідомлялося, станом на 7 липня 2024 року майже 3,2 млн українців оновили свої військово-облікові дані.

До слова, майже 12 тис. штрафів за порушення військового обліку від ТЦК передано до виконавчої служби від початку року. За пів року поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК, аніж за весь минулий рік.