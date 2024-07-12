У боях за Україну загинув оперний співак Ігор Воронка

49-річний музикант мав звання Заслуженого артиста України

На фронті в Україні загинув оперний співак, артист Національної академічної капели «Думка» Ігор Воронка. Про це повідомила його дружина Марина Раєвська на своїй сторінці у фейсбуці.

«Із великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня», – написала Раєвська.

Наразі близькі не можуть влаштувати похорон та отримати офіційні документи про загибель Ігоря Воронки, оскільки територія, де він загинув, захоплена Росією фото: Igor Voronka/Facebook

Вона зазначила, що наразі близькі не можуть влаштувати похорон та отримати офіційні документи про загибель Ігоря Воронки, оскільки територія, де він загинув, захоплена Росією. За словами Раєвської, її чоловік офіційно значиться як зниклий безвісти.

Воронка був провідним артистом Національної академічної капелі «Думка», мав звання Заслуженого артиста України. 3 липня йому виповнилося 49 років.

Ігореві Воронці було 49 років фото: Igor Voronka/Facebook

Директор Національної капели «Думка» Микола Трофімов також відреагував на новину про загибель Воронки: «От і в наш дім прийшла біда… З глибоким сумом повідомляємо про героїчну загибель за Незалежність України провідного артиста капели «Думка», надзвичайно талановитої людини, Заслуженого артиста України Ігора Воронки».

Мистецька платформа Open Opera Ukraine, у проєктах якої брав участь музикант, теж повідомила про його загибель: «Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта й актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль. Щирі співчуття родині та близьким. Світла пам’ять».

Нагадаємо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув юрист і письменник із Херсонщини Василь Паламарчук.

Крім того, у боях за Україну загинув відомий волонтер і бойовий медик із Великої Британії Пітер Фуше.