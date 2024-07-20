Чемпіон Європи з паверліфтингу загинув у боях за Україну

Андрій Мазанович був молодшим сержантом, командиром другого відділення другої стрілецької роти

На фронті в Україні загинув майстер спорту з паверліфтингу, чемпіон України та Європи Андрій Мазанович. Про це повідомила Вишнівецька територіальна громада у фейсбуці.

Мазанович був молодшим сержантом, командиром другого відділення другої стрілецької роти.

Із початком повномасштабного вторгнення Андрій Мазанович добровільно пішов у військо фото: Вишнівецька територіальна громада/Facebook

«Із початком повномасштабного вторгнення Андрій добровільно пішов у військо і уже за декілька місяців з побратимами, серед яких і мешканці Вишнівецької громади, захищав нас на передовій», – йдеться в дописі.

Мазанович був молодшим сержантом, командиром другого відділення другої стрілецької роти фото: Вишнівецька територіальна громада/Facebook

У мирному житті Андрій був майстром спорту з паверліфтингу, чемпіоном України та Європи.

У мирному житті Андрій Мазанович був майстром спорту з паверліфтингу, чемпіоном України та Європи фото: Вишнівецька територіальна громада/Facebook

«Його життя в певний період було тісно пов'язане з Вишнівцем, де його любили і поважали. Андрій був життєрадісним, хотів розвивати улюблений вид спорту, ростити і виховувати сина, для якого був беззаперечним авторитетом і героєм. У пам'яті кожного, хто знав Андрія, залишиться його щира посмішка», – додала Вишнівецька територіальна громада.

Нагадаємо, що на фронті, поблизу Часового Яру, загинув артист «Дикого театру» Микола Ленок.

Крім того, у боях за Україну загинув оперний співак Ігор Воронка.