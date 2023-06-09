Норвезькі науковці зафіксували момент вибуху на Каховській ГЕС

Норвезький фонд геолого-фізичних досліджень проаналізував сейсмічні сигнали регіональних станцій у зв'язку з підривом дамби в Україні у ніч на вівторок

Сейсмічні станції зафіксували сигнали вибуху на Каховській ГЕС у ніч проти 6 червня. Про це повідомляє норвезький фонд геолого-фізичних досліджень (NORSAR).

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Дослідники зазначають, що станція, яка зареєструвала вибух, розташована приблизно за 62 км від греблі. За її даними, 6 червня, о 2:54 за місцевим часом поряд із греблею гідроелектростанції сталися поштовхи магнітудою від 1 до 2 балів.

«Час та місце (координати: 46.7776, 33.37) збігаються із повідомленнями у ЗМІ про обвал Каховської греблі. Сигнали вказують на те, що стався вибух», – пишуть дослідники.

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Місцеві жителі також повідомляли в соцмережах, що чули потужний вибух приблизно о 2:50, коли прорвало греблю, зазначала раніше The New York Times. Опитані виданням інженери та експерти назвали вибух зсередини », – найімовірнішою причиною прориву Каховської ГЕС.

Президент України Володимир Зеленський звинуватив у підриві греблі Каховського водосховища Росію. За його словами, подія лише підтверджує для всього світу, що російську армію «треба вигнати з кожного куточка української землі». «Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терор», – підкреслив Зеленський.

Тим часом рівень води в Каховському водосховищі продовжує знижуватись. Про це повідомляє Укргідроенерго. «Станом на 08:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,74 м», – йдеться в повідомленні. За добу рівень води знизився ще на метр. А від ранку 6 червня впав загалом вже на 4,7 метри. Під водою знаходиться більша половина будівлі станції. Земляна вставка між шлюзом і станцією теж уже під водою і продовжує руйнуватись.

«Гідроелектростанції продовжують максимально акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків після закінчення спрацювання Каховського водосховища», – зазначає Укргідроенерго. Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія.