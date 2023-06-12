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Окупанти закривають одне з міст Херсонщини: стала відома причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Окупанти закривають одне з міст Херсонщини: стала відома причина
Мешканців Голої Пристані очікує карантин
фото з відкритих джерел

На Херсонщині перебувають співробітники російських спецслужб, які можуть провести «фільтрацію» мирних жителів

Окупанти вирішили закрити на карантин місто Гола Пристань у Херсонській області, яке знаходиться під контролем російських військ і дуже постраждало через затоплення після підриву на Каховській ГЕС. Про це повідомили українські волонтери. Про це пише видання «Медуза». 

За їхніми словами, місто закрили на в'їзд та на виїзд. Волонтери стверджують, що на Херсонщину прибули співробітники російських спецслужб, які, можливо, збираються провести «фільтрацію» мирних жителів. Волонтери кажуть, що через закриття Голої Пристані не матимуть змоги передати місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Один з координаторів найбільшого волонтерського чату з евакуації мешканців лівого берега Дніпра повідомила  що 10 червня, за словами місцевих жителів, підтопленим містом їздили військові, вони через гучномовець попереджали, що 11 червня Голу Пристань буде закрито на карантин. 

Волонтери припускають, що в районах, які постраждали через катастрофу на Каховській ГЕС, може бути багато загиблих. Після прориву греблі ГЕС волонтери заявили, що МНС відмовилося їх пускати на одну із затоплених вулиць міста Олешки, де могли бути загиблі, а наступного дня відмовилося пускати до самого міста.

Нагадаємо, окупанти відкрили вогонь у спину цивільним, які на човні евакуювалися з лівого берега Херсонщини. 

Як повідомлялося, унаслідок підриву Каховської ГЕС склади зброї російських загарбників на лівому березі Херсонської області змило водою – течія несе в море боєприпаси й міни. Крім того, екологи виявили опріснення морської води на узбережжі Одещини.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води. 

За повідомленням Міноборони, окупанти підірвали Каховську ГЕС задля вивільнення необхідних резервів. Противник переміщує найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку. 

Читайте також: Руйнування Каховської ГЕС. Як Росія планує заробити на трагедії
Теги: росія окупанти військові боєприпаси карантин Каховська ГЕС

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