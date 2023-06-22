Глава «Енергоатома» розповів, яку катастрофу можуть влаштувати окупанти

«Сьогодні вони підірвали Каховку. Завтра вони можуть зробити щось схоже на Запорізькій АЕС»

Зараз під контролем окупантів весь ядерний матеріал на Запорізькій АЕС, тож вони можуть зробити що завгодно, аби створити небезпеку зарядження радіацією. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів президент «Енергоатому» Петро Котін.

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«Там маса ядерного матеріалу на кожному енергоблоці, яка перебуває під контролем рашистів. Його там дійсно дуже багато», – зазначив Костін.

Наприклад, окупанти можуть винести ядерний матеріал на вулицю і тоді буде поширюватися радіоактивна хвиля. «Є маса способів, як пошкодити ядерний матеріал і отримати негативні наслідки. Це все у їхніх руках. Фактично світ зараз сидить і чекає, що там буде. А коли щось станеться, буде вже пізно», – пояснив керівник «Енергоатому».

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За словами Петра Костіна, у росіян немає ніякого «стопу». Після того, як вони підірвали Каховську ГЕС, вони можуть зробити щось схоже І на Запорізькій АЕС.

«Там ще ТЕЦ поруч (біля ЗАЕС – «Главком»), яку теж можна підірвати. Рашистів потрібно якомога швидше виводити із ЗАЕС і передавати контроль нам, легітимному оператору», – наголосив Костін.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Раніше МАГАТЕ було стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. 9 червня останній енергоблок ЗАЕС перейшов у режим «холодного зупину».

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До слова, окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців, і погрожують підірвати ЗАЕС. Про наміри Росії заявив і президент України Володимир Зеленський: за його словами, Росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та щоб «світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт». За допомогою ядерного шантажу Росія хоче закінчити війну на своїх умовах.