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Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Атака на Одесу, резолюція конгресу США щодо надання Україні Atacms: головне за ніч
Уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки в Одесі
фото: Telegram

Вночі російські окупанти дронами атакували Одесу

Пізно ввечері п'ятниці, 9 червня, російські терористи обстріляли Одесу. Члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 10 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Нічна атака на Одесу

Пізно ввечері п'ятниці, 9 червня, російські терористи обстріляли Одесу. Унаслідок нічної атаки ворога на Одесу загинули 3 цивільних особи, понад 10 отримали поранення. Про це повідомляє місцеве видання.

«Суспільне» опублікувало наслідки нічної атаки на Одесу – в одному з районів міста уламками зачепило багатоквартирний будинок.

Раніше повідомлялося, що в Одесі лунають вибухи, також про це писали місцеві мешканці в телеграм-каналах.

За повідомленнями, вперше вибухи прогриміли в Одесі близько 23:45. Повторні гучні звуки відбулися ближче до 23:55.

О 00:04 вже 10 червня речник Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров поширив офіційне повідомлення.

«У небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота. Ворог атакує ударними дронами типу "Shahed-136/131". Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів. Будьте в укриттях, не знімайте і не викладайте роботу ППО», – наголосив він.

Конгрес США представив резолюцію з вимогою негайно надати Україні Atacms

Члени обох партій нижньої палати Конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні Atacms. Резолюцію розміщено на офіційному сайті Комітету в міжнародних справах Палати представників.

Резолюцію із закликом до президента США Джо Байдена надати Україні ракетні системи більшого радіуса дії Atacms для забезпечення її перемоги, представили члени обох партій. Також у резолюції є заклик до союзників і партнерів США надати Україні ракетні системи дальнього радіуса дії. 

«Палата представників закликає Сполучені Штати негайно надати Україні армійські тактичні ракетні системи (Atacms) в достатній кількості, щоб прискорити перемогу України у протистоянні неспровокованій агресивній війні РФ, зберігаючи при цьому бойову готовність Сполучених Штатів», – йдеться в документі.

Також ініціатори резолюції висловлюють стурбованість через те, що затримка в забезпеченні такої критично важливої зброї затягує війну.

«Швидке надання цих критично важливих систем озброєнь забезпечить українську армію вирішальними можливостями ударів углиб, яких їм наразі не вистачає, порушить боєздатність РФ та може прискорити перемогу України», – наголошено в резолюції.

У Києві сталася жахлива ДТП за участю блогера

У Києві ввечері 9 червня сталася серйозна ДТП у Печерському районі. На бульварі Лесі Українки біля ЦВК автомобіль вилетів із проїжджої частини, є постраждалі. Про це повідомляє Telegram- канал «Київ Info».

Навколо місця аварії зібралося багато людей, також працюють поліція та швидка допомога. Дехто з очевидців вирахував винуватця ДТП – ним може виявитися відомий блогер, тренер і бодібілдер Сергій Данилець.

Підтвердження цієї інформації наразі немає, але номери та марка авто збігаються з тим, на якому їздить блогер.

На кадрах видно, як один автомобіль вилетів за межі проїзної частини та сильно постраждав. За попередньою інформацією, водій їхав на великій швидкості, але не впорався з керуванням та врізався у стовп. Він живий, але у тяжкому стані.

Пізніше місцеві телеграм-канали повідомили, що водія госпіталізовано. Поліцейські встановили, що чоловік не впорався з керуванням, у результаті чого влетів у бетонний стовп.

Бельгія анонсувала допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС

Міністерство закордонних справ Бельгії у п’ятницю оголосило про надання Україні термінової гуманітарної допомоги для подолання наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться в заяві бельгійського МЗС

Зазначається, що Бельгія надасть допомогу Україні через урядовий механізм B-FAST, який використовується для підтримки іноземних держав у кризових ситуаціях. B-FAST передасть до регіону обладнання для укриття (намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори) загальною вартістю 350 тисяч євро.

Також Бельгія виділить медичне обладнання на суму 1,6 млн євро – ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води, а також забезпечить сухі пайки для евакуйованих. Крім того, B-FAST закупить генератори вартістю 1,5 млн євро і направить їх до районів, які постраждали від повені.

Японія виділить Україні $5 млн на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Японії Фуміо Кішідою ситуацію навколо Каховської ГЕС. Токіо виділить близько $5 млн допомоги. Ці кошти розподілятимуться через міжнародні організації.. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, повідомляє Kyodo.

Генеральний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно зазначив, що на думку політиків, будь-які спроби змінити статус-кво силою не повинні ухвалюватися, також два лідери підтвердили важливість глобального порядку, заснованого на верховенстві закону.

Борис Джонсон йде у відставку з посади депутата

Комітет із питань привілеїв Палати громад звинувачує посадовця в умисному введенні парламенту в оману. Колишній очільник уряду Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку, коли ознайомився зі звітом справи Partygate, пов'язаної з вечірками на Даунінг-стріт під час локдауну. 

Комітет із питань привілеїв Палати громад звинувачує посадовця в умисному введенні парламента в оману. У звіті йдеться, що Джонсон знав про вечірки під час коронавірусних обмежень. Через це його рекомендували відсторонити від посади на понад 10 днів. 

Джонсон вирішив піти у відставку за власним бажанням, заявивши, що його звинуватили безпідставно. На думку експрем'єра, звіт Комітету «пронизаний неточностями і тхне упередженістю». Джонсон вважає, що мета авторів документу полягала виключно у тому, щоб звинуватити його, попри факти. 

«Дуже сумно залишати парламент, принаймні на цей момент, я спантеличений і приголомшений», - заявив він.

Як відомо, два роки тому британську громадськість сколихнули новини про вечірки на Даунінг-стріт під час локдауну. Спочатку експрем'єр заперечував це, але згодом відмовився від своїх слів. 

До слова, триває 472-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. 

Теги: окупанти парламент Одеса гуманітарна допомога

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