Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених
РФ не поспішає рятувати рядових солдатів
фото ілюстративне

Евакуації до РФ підлягають виключно офіцери, що зазнали поранень у боях в Україні

Російська загарбницька армія продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуації до РФ підлягають виключно офіцери.

Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними як військові шпиталі.

Нагадаємо, триває 479-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Українська армія під час контрнаступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, не дивлячись на фейки росіян про протилежне.

До слова, диктатор Путін заявив, що для захоплення Києва потрібна нова мобілізація, і про те, що він не залишив мрії про захоплення української столиці.

Також російський тиран сказав, що цілі «спеціальної військової операції» в Україні змінюються відповідно до поточної ситуації, але в цілому залишаються тими ж. Так Путін визнав, що і далі вбиватиме українців.

Теги: окупанти війна втрати росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Авіація ЗСУ знищила ворожий ударний вертоліт Ка-52
Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
За добу було знищено три місця зберігання боєприпасів росіян
Таврійський напрямок: окупанти втратили за добу понад чотири роти
Вчора, 16:11
Ворожих бійців українські воїни завантажили на човни
Спецназ взяв у полон п’ятьох окупантів, які тонули на затопленій Херсонщині (відео)
Вчора, 07:55

Події в Україні

Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених
Командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених
У Маріуполі водії водоканалу оголосили страйк окупантам
У Маріуполі водії водоканалу оголосили страйк окупантам
Який вигляд зараз має зруйнована Каховська ГЕС: супутникові знімки
Який вигляд зараз має зруйнована Каховська ГЕС: супутникові знімки
У Севастополі зникло світло
У Севастополі зникло світло
«Рух уперед – це найважливіше». Зеленський зібрав військовий кабінет
«Рух уперед – це найважливіше». Зеленський зібрав військовий кабінет
Контрнаступ ЗСУ. Міноборони відзвітувало про тактичний успіх на півдні
Контрнаступ ЗСУ. Міноборони відзвітувало про тактичний успіх на півдні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
13K
Путін погрожує атакувати країни НАТО. Нові заяви диктатора
12K
Скандал у Німеччині: українку з дитиною висадили з потяга через національність
8741
Екоактивістки спаплюжили картину відомого художника у Швеції
8559
Чому рашисти сьогодні обстріляли Київ. Головна причина
7328
Експрем’єр Британії Джонсон знайшов неочікувану роботу

Новини

Знищення «Алігатора» і 20 ворожих баз: ЗСУ потужно вдарили по окупантах
Сьогодні, 06:43
Антикорупційна рада при Міноборони: на організацію чиниться тиск із залученням Шарія і Рабіновича
Вчора, 19:39
Нічна атака на південь: Генштаб повідомив про кількість збитих «Шахедів»
Вчора, 06:47
На Донбасі зросла кількість бойових зіткнень – Генштаб
15 червня, 07:27
ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
14 червня, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
14 червня, 06:12

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту