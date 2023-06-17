Евакуації до РФ підлягають виключно офіцери, що зазнали поранень у боях в Україні

Російська загарбницька армія продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагається приховати. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зокрема, командування окупантів встановило новий порядок лікування поранених російських військовослужбовців, згідно з яким евакуації до РФ підлягають виключно офіцери.

Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України. Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними як військові шпиталі.

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Нагадаємо, триває 479-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Українська армія під час контрнаступу несе в рази менші втрати порівняно з окупантами, не дивлячись на фейки росіян про протилежне.

До слова, диктатор Путін заявив, що для захоплення Києва потрібна нова мобілізація, і про те, що він не залишив мрії про захоплення української столиці.

Також російський тиран сказав, що цілі «спеціальної військової операції» в Україні змінюються відповідно до поточної ситуації, але в цілому залишаються тими ж. Так Путін визнав, що і далі вбиватиме українців.