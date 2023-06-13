На Таврійському напрямку ЗСУ потужно вдарили по ворогу: втрати окупантів
Сили оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання
Втрати ворога на Таврійському напрямку за добу становлять приблизно чотири роти знищеними й пораненими. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1431 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти», – заявив він.
За словами генерала, знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема, йдеться про шість танків, п’ять одиниць БМП, МТЛБ, гаубиця 2С19 «Мста-С» та автомобільну техніку. Крім того, українські захисники знищили ворожі склади з боєприпасами.
Нагадаємо, завершилася 474-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Загалом завдав 17 авіаційних ударів та здійснив приблизно 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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