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Боєць ЗСУ зумів утекти з полону та попередити побратимів про ворожу атаку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Боєць ЗСУ зумів утекти з полону та попередити побратимів про ворожу атаку
Анатолій Осуховський після 25 років життя у Лондоні повернувся в Україну, щоб воювати
фото: скріншот із відео

Анатолій Осуховський шість кілометрів повз мінним полем, щоб дістатися до своїх

На момент повномасштабного вторгнення Анатолій Осуховський 25 років проживав у Великій Британії. Мав власний бізнес, родину, дітей та онуків. Однак із початком великої війни повернувся в Україну і пішов добровольцем до лав ЗСУ і отримав відповідний позивний – Лондон. Під час служби потрапив у полон, але не лише зумів утекти, а й передав командуванню важливі дані, що їх підслухав у окупантів. Це допомогло зірвати ворожу атаку. Як інформує «Главком», подробиці Анатолій Осуховський розповів у інтерв’ю ProUA.

Так, група Анатолія отримала наказ підтримати суміжні сили. Та чоловік із двома побратимами потрапили в засідку. Їх оточили одразу десятеро росіян.

«Ми проходили біля кущів. 4 чоловіки спереду, 4 позаду. Ми не встигли навіть автомати підняти. Секунда діла і нас повалили на землю. Я не був готовий до полону. Автомати були наставлені до наших голів, і ми все думали, що нас розстріляють», – розповів військовий.

Полонених українських захисників допитали. Також із ними були три полонені прикордонники, потім ще привели двох львівських десантників і трьох бійців із 80-ї бригади. Кількох полонених росіяни розстріляли. Між собою окупанти розмовляли і планували атаки на українські позиції в найближчому лісі через поле.

Військовий говорить, що підходив до кількох побратимів і пропонував напасти на росіян, але вони відмовлялися. Усі мали контузії, поранення, тож були трохи дезорієнтовані. Потім їх зв'язали, забрали телефони. Окупанти повели полонених до своїх позицій. Рухатися треа було швидко, щоб не потрапити під обстріл. Анатолій Осуховський умовив не зв’язувати йому руки. Мовлялв, йому 60 років, і так важко бігти. Росіяни пристали на це. Коли перебігали поле, Лондон скористався моментом – відстав і зник у густій траві.

Утік з полону, попередив атаку, врятував підрозділ: історія українця, що залишив Лондон заради війни

Він почав повзти замінованим полем. Здолав таким чином майже шість кіломерів.Далі військовий пробирався в напрямку українських позицій і хотів передати почуту в полоні від росіян інформацію про майбутню атаку. І Анатолію Осуховському все вдалося. Він зв’язався з командиром, переказав, що знав, назвав точки, куди росіяни мали заходити на штурм, і врятував таким чином життя українських захисників, які перебували на позиціях у лісі.

Нагадаємо, Україна продовжує повертати своїх захисників з російського полону, проте деякі категорії військових є особливо «складними» для обміну.

Також українські наземні роботи вперше в історії взяли в полон окупантів. На Харківщині бійці Третьої окремої штурмової бригади атакували та зачистили позиції російських загарбників повністю за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів. 

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Теги: окупанти полон обстріл наказ Лондон штурм

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