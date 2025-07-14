Втрати ворога станом на 14 липня 2025 – Генштаб ЗСУ

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Нагадаємо, триває 1237-й день повномасштабної війни в Україні.

РФ у війні з Україною станом на 14 липня втратила:

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 14 липня 2025 року.

РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 11019 танків

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