Втрати ворога станом на 14 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1120 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 14 липня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 14 липня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 14 липня втратила:
- особового складу – близько 1035060 (+1130) осіб;
- танків – 11019 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 22987 (+4) од;
- артилерійських систем – 30294 (+51) од;
- РСЗВ – 1438 (+0) од;
- засоби ППО – 1194 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45635 (+124);
- крилаті ракети – 3491 (+0);
- кораблі/катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55025 (+102) од;
- спеціальна техніка – 3932 (+3).
Нагадаємо, триває 1237-й день повномасштабної війни в Україні.