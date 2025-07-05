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У Липецькій області внаслідок ДТП згоріла колона авто окупантів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Липецькій області внаслідок ДТП згоріла колона авто окупантів
В РФ горіли авто окупантів через ДТП
фото: соціальні мережі

Як відомо, аварія сталася на трасі М-4 під Єльцем

У Липецькій області Росії внаслідок ДТП згоріла ціла колона автомобілей російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

Як відомо, аварія сталася на трасі М-4 під Єльцем. За попередньою інформацією, цивільна вантажівка зіткнулася з військовою колоною окупантів.

Внаслідок ДТП, попередньо, згоріли бронеавтомобілі «Ахмат», п'ять «УАЗів», а також фура. Зазначається, що всього окупанти втратили сім одиниць техніки.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

Як повідомлялося, Росія активно намагається розширити виробництво бойової авіації, як у середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.

Теги: окупанти аварія росія

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