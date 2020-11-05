У Черкасах пацієнти після лікування викрали медичне Covid-обладнання

Госпіталь для лікування коронавірусної інфекції в Першій міській лікарні переповнений – 30 місць у ньому займає 31 пацієнт

У Черкасах кілька пацієнтів вилікувалися від коронавірусу COVID-19 в Першій міській лікарні, а при виписці прихопили із собою пристрої для зволоження кисню. Про це повідомив директор КНП Перша міська лікарня Тимофій Тронц на своїй сторінці в Facebook в четвер, 5 листопада.

«Засранці, які виписалися з госпіталю і вкрали пристрої для зволоження кисню! У них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії! Пам'ятайте! Зло рано чи пізно буде покарано!» – звернувся директор лікарні до злодіїв.

За словами Тронца, госпіталь для лікування коронавірусної інфекції в Першій міській лікарні переповнений – 30 місць у ньому займає 31 пацієнт.

Нагадаємо, що за останні 24 години в Україні майже 10 тисяч нових випадків Covid-19. У країні не тільки черговий антирекорд за кількістю хворих, а й зафіксовано рекордну кількість видужалих.

До слова, на Київщині коронавірусні лікарні завантажені на 60%.

Крім того, уряд доручив регіонам додатково збільшити на 25 тисяч кількість Covid-ліжок.

Нагадаємо, що «Феофанію» можуть віддати під лікування хворих на коронавірус.

Як відомо, Міністерство охорони здоров'я сьогодні, під час засіданні уряду, може запропонувати ввести в Україні посилений карантин на вихідні.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 28 жовтня було ухвалено рішення про виділення «Феофанії» додатково 2,95 млн грн за рахунок економії бюджетних коштів.

Нагадаємо, що В Ужгороді Covid-ліжка заповнені на 100%.

Також, на Житомирщини вже зайняті майже 99% ліжок першої хвилі для хворих на Covid-19.

До слова, всі лікарні Івано-Франківська для хворих на Covid-19 заповнені.

Раніше повідомлялося, що влада Ужгорода просить МОЗ послабити карантин у місті.