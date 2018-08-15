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    Події в Україні

    У Чорне море увійшов американський десантний катамаран

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    USNS Carson City (T-EPF-7) - У Чорне море увійшов американський десантний катамаран
    USNS Carson City (T-EPF-7)

    У Чорному морі вже знаходиться ракетний есмінець США Carney

    Декілька годин тому в Чорне море увійшов один з найновіших американських десантних кораблів США - катамаран USNS Carson City T-EPF-7. Про це повідомив турецький шіпспоттер Yörük Işık.

    Це сьомий і найновіший корабель даного типу. Його прийнято на озброєння ВМС США в червні 2016 року. Вперше брав участь в навчаннях Baltops в Балтійському морі в 2018 році.

    Катамаран може взяти на борт до батальйону морської піхоти. Має вертолітний майданчик. Довжина 103, ширина 28,5, осідання 3,8 метра. Розвиває швидкість до 80 км на годину.

    У Чорному морі вже знаходиться ракетний есмінець США Carney. Сьогодні він зайшов в Констанцу.

    Джерело: Думская

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