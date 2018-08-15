У Чорне море увійшов американський десантний катамаран



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USNS Carson City (T-EPF-7)

У Чорному морі вже знаходиться ракетний есмінець США Carney

Декілька годин тому в Чорне море увійшов один з найновіших американських десантних кораблів США - катамаран USNS Carson City T-EPF-7. Про це повідомив турецький шіпспоттер Yörük Işık.

Це сьомий і найновіший корабель даного типу. Його прийнято на озброєння ВМС США в червні 2016 року. Вперше брав участь в навчаннях Baltops в Балтійському морі в 2018 році.

Катамаран може взяти на борт до батальйону морської піхоти. Має вертолітний майданчик. Довжина 103, ширина 28,5, осідання 3,8 метра. Розвиває швидкість до 80 км на годину.

У Чорному морі вже знаходиться ракетний есмінець США Carney. Сьогодні він зайшов в Констанцу.

Джерело: Думская