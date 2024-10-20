У Чорному морі один носій «Калібрів», в Середземному – чотири – Генштаб ЗСУ

Окупанти утримують в Чорному морі один корабель, який може нести ракети типу «Калібр»

У Чорному морі наразі знаходиться один ворожий корабель, який не має ракет «Калібр». У Середземному морі розміщені чотири ворожі судна, три з яких озброєні «Калібрами» і здатні здійснити залп до 28 ракет. Цю інформацію повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За інформацією Генштабу, нині в Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель, який не несе крилаті ракети «Калібр». У Азовському морі ворожі судна відсутні, що свідчить про знижену активність противника в цьому регіоні.

Ракетоносії РФ у морі Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас у Середземному морі розміщено чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» з потенційним залпом до 28 ракет.

Протягом доби через Керченську протоку в Чорне море пройшли п’ять суден, з яких три продовжили курс у напрямку Босфору. У Азовському морі також зафіксовано п’ять суден, одне з яких рухалося з Босфору.

Нагадаємо, кілька днів тому росіяни виводили в Чорне море ракетоносії. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти часто роблять ротації суден, які здатні завдавати ракетні удари по території України з моря.