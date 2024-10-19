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Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW

Степан Гафтко
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Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW
Звіт Інституту вивчення війни про ситуацію на фронті
фото з відкритих джерел

Черег несприятливі погодні умови росіяни призупинили активний наступ на Часів Яр

Російські війська в Україні зупинились перед Часовим Яром, але продовжують атакувати позиції в цьому районі. Також війська агресора просунулас біля Курахового та намагається обійти місто. Про це в своєму звіті написали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Українська операція в Росії

Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW фото 1
Фото: ISW

Російські війська нещодавно просунулися в межах основного українського виступу в Курській області на тлі продовження боїв уздовж виступу 18 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, показують, що російські війська, як повідомляється, частини 155-ї російської морської піхотної бригади (Тихоокеанський флот, Східний військовий округ [ EMD]), наступав на полях на захід від Малої Локні (на північ від Суджі) під час механізованого штурму чисельністю приблизно взвод.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська сформували тактичне напівоточення українських військ поблизу Любимовки та Толстого Лугу (обидва на південний схід від Коренево), що українські війська відходять із Зеленого Шляху (безпосередньо на схід від Любимовки) та Плехового (на південь від Суджі), а також що російські війська могли захопити Плехово.

18 жовтня тривали бої в Глушківському районі на захід від головного українського виступу в Курській області поблизу Нового Путу (на південний захід від Глушкового), але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Голова Бєлгородської області В’ячеслав Гладков 18 жовтня спростував повідомлення про те, що українська диверсійно-розвідувальна група увійшла в Журавлівку Бєлгородської області (на північ від Харкова через міжнародний кордон), і заявив, що російські війська все ще повністю контролюють село.

Харківська область

Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW фото 2
Фото: ISW

Російські війська продовжували штурм на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська і Стариці, але підтверджених змін на лінії фронту не було [59]. 18 жовтня російський мілблогер заявив, що російські війська просунулися в центр Вовчанська, хоча ISW не знайшло підтвердження цієї заяви [60]. 18 жовтня українські джерела повідомили, що українські сили здійснили контрудар у невизначеному районі прикордонної смуги Харківської області.

Речник Харківського угруповання військ України підполковник Євген Романов 18 жовтня заявив, що українські сили, які діють на харківському напрямку, зафіксували використання Росією неякісних 122-мм і 152-мм північнокорейських артилерійських снарядів, але зазначив, що важко відрізнити стару радянську чи північну артилерію. Корейські боєприпаси.

Луганська область

Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW фото 3
Фото: ISW

Російські сили нещодавно просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна на тлі триваючих наступальних операцій Росії в цьому районі 18 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 жовтня, показують, що російські сили просунулися в центральну та північну Кругляківку (на південь від Куп’янська) і в лісовий масив на захід від Діброви (на захід від Кремінної).

Невідомі особи, ймовірно українські партизани, могли застосувати саморобний вибуховий пристрій (СВУ), щоб знищити російську військову машину та вбити командира російського 273-го командного розвідувального центру (25-ї загальновійськової армії) Дмитра Первуха в центрі окупованого Луганська. Місто.[68] Російська влада почала розслідування вибуху та повідомила, що в результаті вибуху загинув чоловік і поранила жінку, але не уточнила їхні особи.

Донецька область

Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW фото 4
Фото: ISW

17 і 18 жовтня російські міліблогери стверджували, що російські війська просунулися на північ від Верхньокам’янського (на схід від Сіверська), але жодних підтверджених змін лінії фронту на сіверському напрямку не було.

18 жовтня російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту не було. 17 і 18 жовтня російські міліблогери стверджували, що російські війська просунулися на південний схід від Часів Яр і на північний захід від Калинівки (на північ від Часів Яр), хоча ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW фото 5
Фото: ISW

Російські війська продовжували наступальні дії на північ від Торецька в районі Диліївки; біля самого Торецька; на захід від Торецька біля Щербинівки та в напрямку Романівки; і на південний захід від Торецька в напрямку Сухої Балки.

 російські війська продовжували наступальні операції на схід і південний схід від Покровська, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські міліблогери стверджували, що російські сили, які діяли на південний схід від Покровська, просунулися вздовж залізничної лінії на південь від Селидового, щоб перерізати шосе Селидове-Курахове, і просунулися на північний захід і південь від Цукуриного.[77] Речник Нацгвардії України Руслан Музичук заявив, що російські війська зосереджують сили та наступають на Селидове з боку Маринівки (на північний схід від Селидового) та Михайлівки (на схід від Селидового).

Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW фото 6
Фото: ISW

Російські сили нещодавно просунулися на схід від Курахового на тлі продовження наступальних операцій у цьому районі 18 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 жовтня, показують, що російські сили нещодавно просунулися в межах центральної та західної Максимілянівки та на південь від населеного пункту під час механізованого штурму чисельністю в батальйон.

18 жовтня російські війська продовжували наступальні дії на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на кілометр у глибину поблизу Катеринівки.

«Південна вісь»

Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW фото 7
Фото: ISW

Російські війська 17 і 18 жовтня продовжували наземні атаки на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські війська вели наступ на північ від Роботиного в напрямку Новоданилівки та на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки[90]. 18 жовтня російський мілблогер заявив, що українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і відсутність у Росії наявних генераторів на передових позиціях впливають на ефективність російського радіозв’язку на запорізькому напрямку.[91] Повідомляється, що російський військовослужбовець сказав milblogger, що їх підрозділ може працювати з генератором лише достатньо довго, щоб зарядити свої пристрої для підтримки важливого зв’язку в Telegram і зв’язку з російським командуванням під час надзвичайних ситуацій. 18 жовтня речник Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що російські війська ведуть на півдні України бойові дії малої інтенсивності.

Нагадаємо, противник завдав минулої доби по території України два ракетні удари із використанням трьох ракет, 47 авіаударів, скинувши 67 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 674 дрони-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: боєприпаси Telegram чоловік місто кордон наступ штурм росіяни партизани Часів Яр ISW Курщина

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