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Скільки кілометрів залишилося росіянам до Покровська: відповідь місцевої влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки кілометрів залишилося росіянам до Покровська: відповідь місцевої влади
У Покровську залишилося 13 тис. жителів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Очільник МВА зауважив, що близько 80% критичної інфраструктури Покровська знищено

Окупанти  знаходяться за сім кілометрів від околиць Покровська Донецької області. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації (МВА) Сергій Добряк в ефір телемарафону.

Очільник МВА зауважив, що близько 80% критичної інфраструктури міста знищено через російські обстріли. За його слова, наразі в Покровську залишилося 13 тис. жителів, серед яких 94 дитини.

Сергій Добряк додав, що у місті триває евакуація триває.

Раніше, російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини.

До того ж РФ кинули цілий армійський корпус і додаткові танкові сили на місто Селидове Донецької області. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. За його словами, окупанти перенесли свої зусилля південніше міста Покровськ. Також бої точаться в Торецьку, Нью-Йорку, Часовому Ярі.

Також військовослужбовець 15-ї бригади Нацгвардії України «Кара-Даг», яка тримає оборону у Селидовому, Олександр Рясний розповів, що російська армія на усіх напрямках фронту здійснює оперативне оточення, тобто своїми вогневими засобами перерізає логістику ЗСУ.

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Теги: Донеччина Україна війна росія росіяни окупанти окупація ЗСУ військові

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