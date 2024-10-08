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Росіяни вербують криміналітет у Європі, щоб посіяти хаос та нашкодити – The Telegraph

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни вербують криміналітет у Європі, щоб посіяти хаос та нашкодити – The Telegraph
Росіяни вербують злочинців в Європі
фото з відкритих джерел

Британська розвідка звітує, що Росія активно вербує представників кримінального світу у Європі, щоб влаштовувати правопорушення та сіяти хаос серед мирного населення 

Російська військова розвідка має завдання створити хаос на британських та європейських вулицях, заявив генеральний директор Mі-5 Кен МакКаллум. Про це пише The Telegraph.

За словами керівника британської контррозвідки, прибічники Путіна намагаються здійснювати атаки в інших регіонах світу, щоб послабити підтримку Заходу щодо України.

Як повідомляє The Telegraph, МакКаллум також зазначив, що вислання сотень російських дипломатів із Європи суттєво знизило можливості російських спецслужб завдавати шкоди на Заході. У відповідь на це Росія та Іран дедалі частіше покладають виконання своїх завдань на кримінальні угруповання.

Зокрема, російська військова розвідка активно вербує злочинців.

«ГРУ, зокрема, виконує постійну місію, спрямовану на створення хаосу на британських і європейських вулицях. Ми бачили підпали, саботаж тощо. Небезпечні дії, що здійснюються зі зростаючою нерозсудливістю», – йдеться в повідомленні аналітиків The Telegraph.

Також гендиректор Мі-5 відзначив значне зростання кількості неповнолітніх, які перебувають під слідством у зв'язку з причетністю до тероризму. Він каже, що крайній правий тероризм значною мірою орієнтований на молодь.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомила, що з початком навчального року по всій території Росії держава запроваджує та фінансує новий модуль військової підготовки. Модуль є частиною нової програми під назвою «Основи безпеки та оборони Вітчизни» для дітей віком від 15 до 18 років.

До слова, британські розвідники заявили, що після втрати Ту-22М3 у квітні цього року російські війська стали обережнішими у своїх ударних операціях у Чорному морі. Так, росіяни могли помилково влучити у цивільне судно-зерновоз Aya, поспішаючи через побоювання потрапити під приціл українських ракет. 

З початку повномасштабної війни проти України російська армія, ймовірно, втратила понад 648 тис. військових, вважають у розвідці Британії. 

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Теги: розвідка росія армія тероризм держава втрати британська розвідка росіяни

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