Росія тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»

Окупанти в Чорному морі продовжують тримати кораблі, які здатні запускати ракети по території України

Загроза застосування «Калібрів» не зникла, адже росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії, за допомогою яких можуть завдати удару по регіонах України. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ) в Telegram.

Так, станом на 06:00 в акваторії Чорного моря перебуває два російських кораблі. Обидва судна є носіями крилатих ракет типу «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

В Азовському морі, як і в минулі дні, ворожі кораблі відсутні. Проте їх продовжують помічати у Середземному морі. Зокрема, військові зафіксували там 2 судна, одне з яких є носієм «Калібрів» та можливий залп до 4 ракет.

Фото: ВМС України

У ВМС додали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 9 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Крім того, військові зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.