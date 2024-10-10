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Росія тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія тримає в Чорному морі два носії «Калібрів»
В Чорному морі перебувають ракетоносії «Калібрів»
фото з відкритих джерел

Окупанти в Чорному морі продовжують тримати кораблі, які здатні запускати ракети по території України

Загроза застосування «Калібрів» не зникла, адже росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії, за допомогою яких можуть завдати удару по регіонах України. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ (ВМС ЗСУ) в Telegram.

Так, станом на 06:00 в акваторії Чорного моря перебуває два російських кораблі. Обидва судна є носіями крилатих ракет типу «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

В Азовському морі, як і в минулі дні, ворожі кораблі відсутні. Проте їх продовжують помічати у Середземному морі. Зокрема, військові зафіксували там 2 судна, одне з яких є носієм «Калібрів» та можливий залп до 4 ракет.

Росія тримає в Чорному морі два носії «Калібрів» фото 1
Фото: ВМС України

У ВМС додали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 9 суден, з них 6 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Крім того, військові зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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Теги: росіяни Telegram військові Чорне море росія

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