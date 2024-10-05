Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року
На фронті відбулося 97 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Важкі бої тривають на Курахівському напрямку

Російські загарбники вчора завдали по території України 61 авіаудар, скинувши 101 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 630 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

Загалом за минулу добу відбулося 97 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Курахівському напрямку, також ворог активний на Покровському, Куп’янському та Лиманському напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося чотири ворожі атаки. Сили оборони відбивали наступ росіян неподалік Стариці, Вовчанська та Тихого. Орієнтовні втрати ворога на напрямку склали 63 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено артсистему, 28 БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки. Також наші захисники пошкодили 14 артилерійських систем та п’ять автомобілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року фото 1

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової. Чотирнадцять боїв завершено, дві ворожі атаки ще тривають.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники штурмували позиції наших військ поблизу Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського. На цей час десять бойових зіткнень завершено, три – досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року фото 2

На Сіверському напрямку

Українські захисники відбивали три ворожі наступальні дії у районах Верхньокам’янського та Виїмки. Триває боєзіткнення, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року фото 3

На Краматорському напрямку

Точилося шість боїв біля Калинівки, Ступочків та Андріївки. Наразі продовжується одна атака противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року фото 4

На Торецькому напрямку

Відбулося 11 бойових зіткнень. Росіяни штурмували позиції наших підрозділів біля Торецька та Щербинівки. Шість зіткнень завершено, п’ять – досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року фото 5

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, загарбник атакував 14 разів у районах Миколаївки, Селідового та Лисівки. Сили оборони відбили 13 наступальних дій, одне боєзіткнення ще продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року фото 6

На Курахівському напрямку

Ворог 25 разів проводив наступальні дії поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки. Українські захисники зупинили 14 атак, 10 – ще тривають.

На Оріхівському напрямку

Окупанти чотири рази безуспішно намагалися просунутися на позиції українських захисників неподалік Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року фото 7

На інших напрямках – без особливих змін.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

Нагадаємо, триває 955-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: росіяни наступ ворог авіаудар Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава держави закликав партнерів надавати пакети допомоги швидше, оскільки від цього залежить ситуація на полі бою
Зеленський пояснив, від чого залежить успіх ЗСУ на Донецькому напрямку
6 вересня, 11:49
Наслідки російського обстрілу по цивільному судну з продовольством
У світі різко зросли ціни на пшеницю після атаки РФ на судно в Чорному морі
12 вересня, 23:12
Директор Центру протидії дезінформації повідомив, що наскладі у Торопці Тверської області росіяни зберігали ракети до «Град»
Знищення ракетного арсеналу та евакуація населення: що відомо про влучання в Торопець
18 вересня, 10:02
Це вже друга атака на військові склади у Тверській області за останні кілька днів
У Тверській області Росії атаковано секретний військовий об'єкт: що про нього відомо
21 вересня, 13:35
Серед жителів будинку немає загиблих чи травмованих
У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)
22 вересня, 09:04
На Київщині працювали сили ППО
Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київщину
22 вересня, 09:39
Окупанти продовжують закріплюватися в Криму
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
26 вересня, 03:01
Посольство РФ у Південно-Африканській Республіці
Російські дипломати розганяли фейк про F-16
29 вересня, 14:59
Окупанти влучили у багатоповерхівку в Харкові
Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
3 жовтня, 08:02

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 5 жовтня 2024 року
У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи
У Запоріжжі та Миколаєві пролунали вибухи
Друзі Путіна захопили землю в Криму: будуватимуть стоянку для яхт російських багатіїв
Друзі Путіна захопили землю в Криму: будуватимуть стоянку для яхт російських багатіїв
Росіяни обстріляли населені пункти Харківщини, є загиблі
Росіяни обстріляли населені пункти Харківщини, є загиблі
Скорочено термін явки за повісткою, викрито династію корупціонерів. Головне за 4 жовтня
Скорочено термін явки за повісткою, викрито династію корупціонерів. Головне за 4 жовтня
«Енергоатом» повідомив, скільки енергоблоків АЕС перебуває в ремонті
«Енергоатом» повідомив, скільки енергоблоків АЕС перебуває в ремонті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
22K
«Масштаби цинізму вражають». Очільник Хмельницької ОВА відреагував на схему з ухилянтами
21K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
18K
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
16K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
9115
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Вчора, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Вчора, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
3 жовтня, 23:57

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua