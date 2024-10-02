Окупанти скинули керовану авіабомбу на Харків

Російські агресори завдали удару по Харкову – за попередніми даними, керованою авіабомбою

Сьогодні, 2 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою по Київському району міста», – написав Терехов.

За кілька хвилин до вибуху Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення до Харкова з півночі ворожого безпілотника, ймовірно розвідувального.

Згодом мер Харкова повідомив про наслідки.

«Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. На щастя, жертв немає», – пояснив Терехов.

Профільні служби продовжують обстеження місця події.