Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти скинули керовану авіабомбу на Харків

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти скинули керовану авіабомбу на Харків
На місці працюють відповідні служби
фото: ДСНС

Російські агресори завдали удару по Харкову – за попередніми даними, керованою авіабомбою

 Сьогодні, 2 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою по Київському району міста», – написав Терехов.

За кілька хвилин до вибуху Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення до Харкова з півночі ворожого безпілотника, ймовірно розвідувального.

Згодом мер Харкова повідомив про наслідки.

«Внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. На щастя, жертв немає», – пояснив Терехов.

Профільні служби продовжують обстеження місця події.

Читайте також:

Теги: Харків окупанти місто Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Терехов повідомив про два вибухи - у Київському та Салтівському районах Харкова
У Харкові російська авіабомба прилетіла у двір приватного будинку
3 вересня, 02:31
Альянс засуджує порушення Росією повітряного простору держави-члена НАТО
Російський дрон залетів до Румунії: з’явилася реакція НАТО
8 вересня, 16:50
Володимир Зеленський поділився «планом перемоги»
«План перемоги» Зеленського. Війну можна завершити вже цієї осені?
10 вересня, 11:56
РФ 19 разів намагалася вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 14 вересня 2024 року
14 вересня, 00:00
У Харкові пролунав вибух
Окупанти вдарили КАБом по Харкову: є влучання (оновлено)
14 вересня, 05:37
Сирійці, які брали участь у війні Росії проти України
Сирійські найманці РФ в Україні: розвідка розповіла, чому їх поменшало
17 вересня, 10:55
Росія здійснила обстріл авіабомбою ФАБ-500
Росіяни вдарили по хлібопекарському підприємству в Харкові (фото)
24 вересня, 18:49
Валерій Залужний нагадав про потребу втілення санкцій щодо Росії
Залужний пояснив, як західні партнери можуть допомогти Україні у війні
24 вересня, 17:07
На місці події продовжують працювати поліцейські
Нічні вибухи у Києві: поліція повідомила про постраждалих (фото)
26 вересня, 11:04

Події в Україні

Окупанти скинули керовану авіабомбу на Харків
Окупанти скинули керовану авіабомбу на Харків
Росія вдарила «Шахедами» по Сумській області: знеструмлено три громади
Росія вдарила «Шахедами» по Сумській області: знеструмлено три громади
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 жовтня 2024 року
Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста
Розстріл військовополонених на Донеччині: Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста
Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених біля Покровська, розпочато розслідування
Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених біля Покровська, розпочато розслідування
Іран атакував ракетами Ізраїль, росіяни обстріляли Запоріжжя. Головне за 1 жовтня
Іран атакував ракетами Ізраїль, росіяни обстріляли Запоріжжя. Головне за 1 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
57K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
23K
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
20K
У Європі може з'явитися нова мінідержава на зразок Ватикану
8097
Буде у кожного до 2030 року: Цукерберг назвав обов'язковий гаджет

Новини

Сонячно та до 21°C тепла: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 05:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Укрзалізниця» відновила рух поїздів до Миколаєва та Херсона
Вчора, 22:38
Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Вчора, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua