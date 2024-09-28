Безугла висунула звинувачення начальнику Генштабу ЗСУ

Депутатка звернулася до Державного бюро розслідувань

Народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила у хабарництві начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та направила запит до Державного бюро розслідувань.

«Цікаво, чому Сирський продовжує ховатися у Харківській області, зокрема, за моєю інформацією, на своїй дачі, а начальника Генерального штабу Баргилевича вже давно не бачили? Документи підписує його заступник. Одночасно з цим усе більше поширюються чутки про хабар, на якому, нібито, впіймали Баргилевича. Ця інформація швидко розповсюдилась серед військових і ще більше погіршує і так низький авторитет Генштабу ЗСУ серед бойових підрозділів», – написала Безугла.

Вона заявила, що нібито на її офіційне звернення у ДБР відреагували «ухильно». За її словами, у відомстві повідомили, що передали інформацію до НАБУ для перевірки.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада звільнила нардепку Марʼяну Безуглу з посади заступника комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

До слова, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат емоційно відреагував на допис Мар'яни Безуглої, де вона вказала, що загибель пілота F-16 Олексія Moonfish Меся сталася нібито внаслідок роботи ЗРК Patriot. На сторінці у Facebook він публічно звернувся до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань.

Нардепка Мар'яна Безугла зустрілася з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Відповідне фото вона оприлюднила у Facebook.