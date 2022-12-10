Пушкін і Суворов «всьо»: на Вінниччині демонтовано пам’ятники росіянам (фото)

Тульчинська міська рада ухвалила рішення про демонтаж пам'ятників, що пов'язані з історією і культурою РФ

У Тульчині на Вінниччині демонтували пам’ятники російському полководцю Олександру Суворову та поету Олександру Пушкіну. Постаменти зняли у ніч на 9 грудня. Про це повідомляє «Суспільне».

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Рішення про демонтаж пам'ятників, що пов'язані з історією і культурою РФ, було ухвалено 30 листопада на позачерговій сесії Тульчинської міської ради, за знесення проголосували 24 депутати.

Про знесення пам’ятників Суворову та Пушкіну в Тульчині повідомила також нардепка Лариса Білозір. У своєму дописі вона лаконічно зазначила: «Пушкін і Суворов в Тульчині «ВСЁ»!». Депутатка опублікувала відповідні світлини.

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фото: Лариса Білозір/Facebook

Як повідомлялося, за рішенням міської ради з публічного простору Дніпра приберуть пам'ятники представникам російської культури та історії, зокрема, Пушкіну, Горькому та Ломоносову.