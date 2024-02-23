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У Дніпрі є загиблий внаслідок удару «шахеда» по багатоповерхівці

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Дніпрі є загиблий внаслідок удару «шахеда» по багатоповерхівці
Російські загарбники поцілили безпілотником у девʼятиповерхівку у Дніпрі
фото: Сергій Лисак/Telegram

Пошуки жінки, яка на момент удару імовірно була вдома, продовжуються

Внаслідок удару російського дрона-камікадзе по багатоповерхівці у Дніпрі є загиблий. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«З-під завалів розбитого дроном будинку у Дніпрі витягли тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі. Щирі співчуття близьким…», – йдеться у його дописі.

У Дніпрі є загиблий внаслідок удару «шахеда» по багатоповерхівці фото 1
У Дніпрі є загиблий внаслідок удару «шахеда» по багатоповерхівці фото 2

Лисак також додав, що пошуки жінки, яка, ймовірно, була вдома під час удару, продовжуються.

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною п’ять безпілотників. Є прильот по девʼятиповерхівці у Дніпрі, ще ворог поцілив по підприємству. З восьми постраждалих через атаку двоє залишаються в медзакладі. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Триває 730-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: Дніпро смерть росіяни шахед

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