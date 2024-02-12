Через обстріл Дніпропетровщина без світла, влучання у лікарню Херсона: ситуація в регіонах

Після опівночі ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено газопровід

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в межах області сили ППО знешкодили БПЛА типу «Шахед». За наявною інформацією, цивільне населення та об’єкти інфраструктури не постраждали.

Чернігівщина

За добу – п'ять обстрілів (29 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверький, Корюківський райони із мінометів та артилерії. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

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Сумщина

Вночі росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано чотири вибухи з мінометів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Новослобідська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 територій та населених пунктів області. Зафіксовано 153 вибухи – з мінометів, артилерії, гранатометів, танку, а також обстріл FPV дроном камікадзе та скидання ВОГ з БПЛА. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська громада.

Запорізька область

Минулої доби окупанти завдали 199 ударів по 22 населених пунктах області. Рашисти вгатили шість авіаснарядами по Новодарівці та Роботиному, а також здійснили 4 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й 72 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Залізничному, Новоандріївці, Новодарівці, Новоданилівці, Полтавці, Малинівці, Левадному, Чарівному, Лугівському, Роботиному, Новопавлівці, П'ятихатках та Лобковому.

117 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Гуляйполя, Червоного, Щербаків, Малої Токмачки, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків.

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Дніпропетровщина

За вчорашній день ворог здійснив сім застосувань дронів-камікадзе та обстріляв з артилерії Нікопольський район. Били по Нікополю, Покровській та Марганецькій громаді. Пошкоджено 3 приватних будинки та господарська споруда.

Вночі над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським – шість безпілотників. Унаслідок атаки російських дронів на енергетичному об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Без світла в Павлоградському районі залишаються близько 29 тис абонентів. У Тернівці – 10 тис. абонентів без води. Обстрілював агресор і Нікопольщину. Важку артилерію спрямував на Марганецьку громаду. Минулося без загиблих та постраждалих.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Гатище та ін. Після опівночі ворог обстріляв с. Липці Харківського району. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено газопровід. Без постраждалих.

Після опівночі також ворог здійснив обстріл с. Слобожанське Харківського району. Влучання С-300 по відкритій території. Без постраждалих.

Внаслідок обстрілу с. Люботин Харківського району зафіксовані влучання у землю на подвір'ї навчально-виробничого комбінату відділу освіти Люботинської міської ради, також на подвір'я приватного сектору. Загиблих та травмованих немає.

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Внаслідок обстрілу с. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватний будинок, гараж та автомобіль, направлено підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих не надходила. Також вчора відбувся обстріл с. Борова Ізюмського району. Пошкоджено частково двоповерхову будівлю Борівського будинку культури. Без постраждалих.

Луганщина

Білогорівку, а також територію Серебрянського лісу противник постійно нищить вогнем артилерії та мінометів. Неспокійно й в селах Красноріченської громади. За добу противник здійснив 143 обстріли (526 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів: Гірник, Авдіївка, смт Желанне, смт Гостре, с. Орлівка, с. Новоселівка Перша, Селидове, с. Михайлівка. Пошкоджено 30 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), дитсадок, адмінбудівля Михайлівської сільської ради, 2 ЛЕП). На Донеччині за добу: троє поранених.

Миколаївщина

Вночі на Миколаївщині знищено чотири БпЛА типу Shahed 131/136. Учора ворожі обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по Куцурубській громаді. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 32 обстріли (194 снаряди), з них по м. Херсон – 10 обстрілів (26 снарядів). Рашисти поцілили у райони 12 населених пунктів області; медичний заклад та припортову інфраструктуру у Херсоні. Вчора ворог здійснив авіаційний обстріл с.Монастирське (4 КАБ) та с. Качкарівка (3 КАБ) Бериславського району. Внаслідок обстрілу с.Монастирське поранень середньої важкості зазнали 2 чоловіка (67 та 48 років).

Також окупанти вдарили по Херсону. Постраждала пасажирка маршрутки. 61-річну жінку доставили до лікарні в стані середньої важкості. Ворожа армія поцілила в один із медичних закладів Херсону. Через удар пошкоджені внутрішні приміщення, система теплопостачання. Минулося без жертв.

Триває 719-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 14 ударних БпЛА.